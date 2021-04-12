MotoGP
MotoGP
R
MotoGP
Katar GP
28 Mar
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
MotoGP
Doha GP
04 Nis
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
MotoGP
Arjantin GP
08 Nis
Ertelendi
R
MotoGP
Americas GP
15 Nis
Ertelendi
R
MotoGP
Portekiz GP
18 Nis
FP1:
3 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
İspanya GP
02 May
Yarış:
19 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Fransa GP
16 May
Yarış:
33 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
İtalya GP
30 May
Yarış:
47 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Katalan GP
06 Haz
Yarış:
55 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Almanya GP
20 Haz
Yarış:
68 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Hollanda GP
27 Haz
Yarış:
75 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Finlandiya GP
11 Tem
Yarış:
89 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Avusturya GP
15 Ağu
Yarış:
124 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Britanya GP
Biletler
29 Ağu
Yarış:
138 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Aragon GP
12 Eyl
Yarış:
152 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
San Marino GP
19 Eyl
Yarış:
159 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Japonya GP
03 Eki
Yarış:
173 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Tayland GP
10 Eki
Yarış:
180 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Avustralya GP
24 Eki
Yarış:
194 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Malezya GP
31 Eki
Yarış:
201 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Valensiya GP
14 Kas
Yarış:
216 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki / Espargaro, MotoGP'de "üst düzey bir sürücü" olduğunu kanıtlamış
MotoGP / Haberler

Mir: "Motosikleti sıralama turlarında 'doğal tarzımda' süremiyorum"

Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Editör

MotoGP Dünya Şampiyonu Joan Mir, sıralama turlarında doğal olmayan şekilde sürmek zorunda kaldığını ve bu yüzden sorun yaşadığını belirtti.

Mir: "Motosikleti sıralama turlarında 'doğal tarzımda' süremiyorum"

Joan Mir, tek tur temposunda sorun yaşayan sürücülerin başında geliyor ve geçen yıl, 1992 Wayne Rainey'den bu yana tek bir pole pozisyonu daha almadan şampiyonluğa ulaşan ilk sürücü oldu.

Suzuki, MotoGP'ye döndüğü 2015 yılından bu yana tek pole pozisyonunu, Maverick Vinales'in pole pozisyonunu kazandığı ve yarışta Aleix Espargaro ile birlikte 1-2 oldukları Katalonya Grand Prix'sinde elde etmişti.

Mir, bu sezon her iki Katar yarışında da, antrenman turlarının ardından doğrudan sıralama turlarının ikinci bölümüne kalamadı ve yarışa 10. ile 9. sıralardan başladı.

Mir, "Suzuki'nin sıralama temposuyla ilgili yapacak çok fazla iş var."

"Olması gereken yerin uzağındayız, fakat hızla oraya yaklaşıyoruz ve geliştirmemiz gereken yerler olduğunu biliyoruz. Çünkü iyi bir zaman turu kaydetmek benim açımdan çok zor."

"Motosikleti farklı tarzda sürmek zorundayım ve tur zam ve bu, iyi tur zamanları kaydetmek adına, benim için kesinlikle doğal bir sürüş tarzı değil." dedi.

Joan Mir, Team Suzuki MotoGP

Joan Mir, Team Suzuki MotoGP

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Buna rağmen Mir, Katar GP'de iyi bir performans gösterip podyum mücadelesi verirken, Doha yarışında yine podyuma çıkabilecek tempodaydı ancak birkaç olaydan sonra yedinci sırada finiş gördü.

Suzuki'nin lastiklere olan hassaslığı, hem Mir hem de Alex Rins'in geçen yıl kötü sıralama performanslarının telafi edilmesine yardımcı oldu. Ancak İspanyol sürücü, cumartesi günkü performanslarını geliştirmenin çok önemli olduğunu kabul ediyor.

"Cumartesi günü normalde pazar gününden çok daha gergin ve daha stresli oluyorum. Bu, düzeltmemiz gereken bir şey çünkü rakiplerimize tek turda bu kadar uzak kalmak gerçekten iyi değil."

“Sonunda yarış temposuna bakarsanız, gerçekten iyi bir konumdayız, her zaman iyi olmayı başarıyoruz ve iyi bir şekilde sürüyoruz."

“Fakat normal olmayan şey, rakiplerimizin sıralama turlarında 1.5 saniye hızlanması."

“Yani bu, üzerinde çalışmamız gereken bir şey. Ayrıca  motosikletin doğal tarzı, bana, yani kendi sürüş tarzıma uymuyor."

“Normalde gerçekten agresifim ve tek turda iyi bir sürüş yapmak için agresif olmanız gerekiyor."

"Zorlamanız gerekiyor, frenlerde agresif olmalısınız ve bu, sahip olduğum bir şey."

“Fakat bu motosikletle gerçekten yumuşak ve rahat olmanız gerekiyor."

paylaşım
yorumlar
Espargaro, MotoGP'de "üst düzey bir sürücü" olduğunu kanıtlamış

Önceki haber

Espargaro, MotoGP'de "üst düzey bir sürücü" olduğunu kanıtlamış
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri MotoGP
Pilotlar Joan Mir
Editör Lewis Duncan

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Ricciardo: ‘’’O araçla yarış kazanabilecek tek kişi Lewis değil’’

27 dk
2
Formula 1

Red Bull, Perez'in aracındaki sorunu buldu

17s
3
Formula 1

Alonso, takım arkadaşlarıyla sorun yaşadığı düşüncelerine "gülüyor"

4s
4
Formula 1

Tost: "Aston Martin şu anda rakibimiz değil"

5s
5
Formula 1

"Savaş uçağına" dönüşen F1, yeni sponsorları nasıl spora çekiyor?

20s
Son Haberler
Mir: "Motosikleti sıralama turlarında 'doğal tarzımda' süremiyorum"
MOTOGP

Mir: "Motosikleti sıralama turlarında 'doğal tarzımda' süremiyorum"

1s
Espargaro, MotoGP'de "üst düzey bir sürücü" olduğunu kanıtlamış
MOTOGP

Espargaro, MotoGP'de "üst düzey bir sürücü" olduğunu kanıtlamış

18s
Petrucci: "Vücudum KTM motosikleti için fazla büyük"
MOTOGP

Petrucci: "Vücudum KTM motosikleti için fazla büyük"

22s
Ducati, Katar'da kazanamamasının ardından endişeli değil
MOTOGP

Ducati, Katar'da kazanamamasının ardından endişeli değil

11 Nis 2021
Lorenzo: ‘’Rossi beni ve taraftarlarını hayal kırıklığına uğrattı’’
MOTOGP

Lorenzo: ‘’Rossi beni ve taraftarlarını hayal kırıklığına uğrattı’’

10 Nis 2021
Son Videolar
MotoGP 2021, Katar'da başladı 02:07
MotoGP
11 Nis 2021

MotoGP 2021, Katar'da başladı

Yamaha Factory Racing ile yarışan sürücüler 02:04
MotoGP
4 Nis 2021

Yamaha Factory Racing ile yarışan sürücüler

MotoGP Doha Grand Prix grid pozisyonları 00:38
MotoGP
4 Nis 2021

MotoGP Doha Grand Prix grid pozisyonları

Katar MotoGP yarış özeti 02:24
MotoGP
29 Mar 2021

Katar MotoGP yarış özeti

MotoGP Katar Grand Prix'si Başlangıç Gridi 00:38
MotoGP
28 Mar 2021

MotoGP Katar Grand Prix'si Başlangıç Gridi

Daha fazlası
Lewis Duncan
Espargaro, MotoGP'de "üst düzey bir sürücü" olduğunu kanıtlamış
MotoGP / Haberler

Espargaro, MotoGP'de "üst düzey bir sürücü" olduğunu kanıtlamış

Petrucci: "Vücudum KTM motosikleti için fazla büyük"
MotoGP / Haberler

Petrucci: "Vücudum KTM motosikleti için fazla büyük"

Bagnaia, Doha MotoGP yarışında “kabul edilemez” bir hata yaptı
MotoGP / Son dakika

Bagnaia, Doha MotoGP yarışında “kabul edilemez” bir hata yaptı

Daha fazlası
Joan Mir
Mir, strateji hatası nedeniyle ikinci bölümü kaçırdıklarını düşünüyor Doha GP
MotoGP / Haberler

Mir, strateji hatası nedeniyle ikinci bölümü kaçırdıklarını düşünüyor

Mir, Katar'daki sıralama turları sonucundan memnun değil Katar GP
MotoGP / Haberler

Mir, Katar'daki sıralama turları sonucundan memnun değil

Mercedes, Hamilton ve Mir, Laureus Dünya Spor Ödülleri adayları arasında
GENEL / Son dakika

Mercedes, Hamilton ve Mir, Laureus Dünya Spor Ödülleri adayları arasında

Çok Okunanlar Bugün

Ricciardo: ‘’’O araçla yarış kazanabilecek tek kişi Lewis değil’’
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Ricciardo: ‘’’O araçla yarış kazanabilecek tek kişi Lewis değil’’

Red Bull, Perez'in aracındaki sorunu buldu
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Red Bull, Perez'in aracındaki sorunu buldu

Alonso, takım arkadaşlarıyla sorun yaşadığı düşüncelerine "gülüyor"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Alonso, takım arkadaşlarıyla sorun yaşadığı düşüncelerine "gülüyor"

Tost: "Aston Martin şu anda rakibimiz değil"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Tost: "Aston Martin şu anda rakibimiz değil"

"Savaş uçağına" dönüşen F1, yeni sponsorları nasıl spora çekiyor?
Formula 1 Formula 1 / Analiz

"Savaş uçağına" dönüşen F1, yeni sponsorları nasıl spora çekiyor?

Berger: "Ferrari her zaman geri dönmeyi başarır"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Berger: "Ferrari her zaman geri dönmeyi başarır"

Haas sürücüleri, sıralama turlarında ikinci bölüme çıkabilecekleri konusunda umutlu
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Haas sürücüleri, sıralama turlarında ikinci bölüme çıkabilecekleri konusunda umutlu

Ferrari sürücülerinin, Bahreyn GP’de sırasındaki pist sınırları yüzünden kafaları karışmış
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Ferrari sürücülerinin, Bahreyn GP’de sırasındaki pist sınırları yüzünden kafaları karışmış

Son Haberler

Mir: "Motosikleti sıralama turlarında 'doğal tarzımda' süremiyorum"
MOTOGP MotoGP / Haberler

Mir: "Motosikleti sıralama turlarında 'doğal tarzımda' süremiyorum"

Espargaro, MotoGP'de "üst düzey bir sürücü" olduğunu kanıtlamış
MOTOGP MotoGP / Haberler

Espargaro, MotoGP'de "üst düzey bir sürücü" olduğunu kanıtlamış

Petrucci: "Vücudum KTM motosikleti için fazla büyük"
MOTOGP MotoGP / Haberler

Petrucci: "Vücudum KTM motosikleti için fazla büyük"

Ducati, Katar'da kazanamamasının ardından endişeli değil
MOTOGP MotoGP / Son dakika

Ducati, Katar'da kazanamamasının ardından endişeli değil

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.