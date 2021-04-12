Mir: "Motosikleti sıralama turlarında 'doğal tarzımda' süremiyorum"

Joan Mir, tek tur temposunda sorun yaşayan sürücülerin başında geliyor ve geçen yıl, 1992 Wayne Rainey'den bu yana tek bir pole pozisyonu daha almadan şampiyonluğa ulaşan ilk sürücü oldu.

Suzuki, MotoGP'ye döndüğü 2015 yılından bu yana tek pole pozisyonunu, Maverick Vinales'in pole pozisyonunu kazandığı ve yarışta Aleix Espargaro ile birlikte 1-2 oldukları Katalonya Grand Prix'sinde elde etmişti.

Mir, bu sezon her iki Katar yarışında da, antrenman turlarının ardından doğrudan sıralama turlarının ikinci bölümüne kalamadı ve yarışa 10. ile 9. sıralardan başladı.

Mir, "Suzuki'nin sıralama temposuyla ilgili yapacak çok fazla iş var."

"Olması gereken yerin uzağındayız, fakat hızla oraya yaklaşıyoruz ve geliştirmemiz gereken yerler olduğunu biliyoruz. Çünkü iyi bir zaman turu kaydetmek benim açımdan çok zor."

"Motosikleti farklı tarzda sürmek zorundayım ve tur zam ve bu, iyi tur zamanları kaydetmek adına, benim için kesinlikle doğal bir sürüş tarzı değil." dedi.

Joan Mir, Team Suzuki MotoGP Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Buna rağmen Mir, Katar GP'de iyi bir performans gösterip podyum mücadelesi verirken, Doha yarışında yine podyuma çıkabilecek tempodaydı ancak birkaç olaydan sonra yedinci sırada finiş gördü.

Suzuki'nin lastiklere olan hassaslığı, hem Mir hem de Alex Rins'in geçen yıl kötü sıralama performanslarının telafi edilmesine yardımcı oldu. Ancak İspanyol sürücü, cumartesi günkü performanslarını geliştirmenin çok önemli olduğunu kabul ediyor.

"Cumartesi günü normalde pazar gününden çok daha gergin ve daha stresli oluyorum. Bu, düzeltmemiz gereken bir şey çünkü rakiplerimize tek turda bu kadar uzak kalmak gerçekten iyi değil."

“Sonunda yarış temposuna bakarsanız, gerçekten iyi bir konumdayız, her zaman iyi olmayı başarıyoruz ve iyi bir şekilde sürüyoruz."

“Fakat normal olmayan şey, rakiplerimizin sıralama turlarında 1.5 saniye hızlanması."

“Yani bu, üzerinde çalışmamız gereken bir şey. Ayrıca motosikletin doğal tarzı, bana, yani kendi sürüş tarzıma uymuyor."

“Normalde gerçekten agresifim ve tek turda iyi bir sürüş yapmak için agresif olmanız gerekiyor."

"Zorlamanız gerekiyor, frenlerde agresif olmalısınız ve bu, sahip olduğum bir şey."

“Fakat bu motosikletle gerçekten yumuşak ve rahat olmanız gerekiyor."