Mir, MotoGP'den ayrılma kararı alan Suzuki'ye kızgın

Haberi dinle

Geçen hafta Autosport/Motorsport.com olarak Suzuki'nin 2022 sezonu sonunda MotoGP'den ayrılmaya karar verdiğini haber olarak vermiştik. O haberden sonra sessizliğini koruyan Japon üretici, bu hafta sonu yapılacak olan Fransa GP öncesinde bugün Dorna ile bu konuda görüşmeler yaptığını doğruladı.

Ayrılma niyetine sebep olarak COVID-19 sonrası yaşanan finansal baskı ve otomotiv dünyasındaki değişiklikler gerekçe gösterildi. Ancak geçtiğimiz günlerde yayınlanan Suzuki'ye ait finansal veriler, şirketin durumunun aslında iyi olduğunu gösteriyordu.

2019'da Suzuki'yle MotoGP'ye başlayan ve 2020'de şampiyon olan ve Suzuki'nin üreticiler şampiyonluğuna yardımcı olan Mir, MotoGP padoğundaki en özel takımlardan birisinin bu şekilde karar almasının üzücü olduğunu söyledi.

Mir, "Bu kararı alan kişiye kızgınım. Takım harika, padoktaki en özel takımlardan birisi. Burada çalışan insanlar, bu takımı özel kılıyor."

Joan Mir, Team Suzuki MotoGP Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

"Buraya dört sene önce geldim ancak benden çok önce takıma katılıp çalışan bir sürü insan var."

"2020'de şampiyon olmak için çok sıkı çalıştılar. Geçen sene klasmanda 3. olduk. Bu sene yine 3. sıradayız."

"Suzuki, buraya geldiğimden beri her sene normalde şampiyonluk mücadelesi veren bir üretici." dedi.

Mir'in gelecek sene için Repsol Honda'da Marc Marquez'in yanında ismi anılıyor ancak henüz kesinleşen bir şey yok.

İspanyol sürücü, menajerinin Honda ile görüştüğünü söyledi ancak başka yorum yapmadı.

Mir, "Jerez'den beri resmi olarak piyasadayız. Suzuki ile her şey olmadan önce görüştük. Şimdi ise menajerimin eskiye göre daha fazla çalışması gerekecek."

"Honda ile görüşüyor, Suzuki dışında diğer üreticilerle görüşüyor. Evet, bu durum kolay değil." dedi.