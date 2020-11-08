Mir: "MotoGP'de artık kaybedecek şeyi olan taraf benim"

Suzuki sürücüsü, Pazar günkü Valencia yarışı öncesinde 14 puan farkla şampiyonayı ilk sırada götürüyor.

Mir, Cumartesi günkü sıralama turlarında beşinci en iyi dereceyi yaparken, şampiyonadaki ana rakibi Fabio Quartararo 11. oldu.

Alex Rins ikinci, Franco Morbidelli dokuzuncu ve Maverick Vinales ise pit yolundan yarışa başlayacak.

Pazar günkü yarış, hafta sonunun kuru zeminde geçmemesinden ötürü büyük bir bilinmeyen olacak. Mir şimdi kaybedecek daha fazla şeyi olan taraf olduğunu ama buna odaklanmamasının çok önemli olduğunu belirtti.

"Sanırım kaybedecek çok şeyim var, çünkü lider benim ve bunun olması normal. Ama bence nasıl lider olacağınızı bilmeniz gerekiyor. Çok fazla düşünmemek gerekiyor. İki yarış içerisinde durum değişebilir, belki de ilk beşe dahi giremem."

"Yani kesinlikle hiçbir şey bitmedi. En üst seviyede yani form olarak iyi durumda olmaya devam etmeliyim. Gerisini umursamıyorum, sadece kendi sezonuma hazırlanıyorum ve yarışta nerede olacağımızı göreceğiz. "

Mir yarışla ilgili de şunları söyledi: "Bu koşullar normalde benim için iyi çünkü şartlara oldukça iyi adapte oluyorum, motosiklete oldukça hızlı alışıyorum."

"Ancak sadece sürücü olarak değil, aynı zamanda ayarlar anlamında da şanslı olmalısınız çünkü bazı pistlerde motosikletiniz hemen çalışıyor ve hiçbir şeye dokunmuyorsunuz."

"Sonra bazı pistlerde mücadele etmeye başlıyorsunuz, yani motosikleti yarış için iyi bir şekilde ayarlamalısınız. Bu biraz piyango olacak."

"Diğer adaylar daha da geriye başlıyor, ki bu kesinlikle olumlu bir şey. Ama şimdi her yarış bir öncekinden daha önemli. İyi durumda olmaya devam etmek, podyumda olmaya devam etmek ve kazanmaya çalışmak önemli olacak. Elbette, bazı pilotlar benimle podyumda olabilir, ancak hepsi değil ve asıl önemli olan bu."

Mir, şampiyonanın en zor noktasına gelmesine rağmen çok fazla baskı hissetmediğini ve sonuç ne olursa olsun rahat olacağını kabul ediyor.

"Şampiyonluğu kazanırsam benim için iyi olacak, ama kazanamazsam da sorun olmayacak."