Mir, MotoGP sezonu hakkındaki eleştirileri "umursamıyor"

Suzuki sürücüsü, 2021'de yarış kazanamadı ve sadece altı kez podyuma çıkarak, şampiyon Fabio Quartararo'nun 70 puan gerisinde üçüncü sıraya yükseldi.

Mir'in bu yılı, 2021 GSX-RR'nin geliştirme eksikliği nedeniyle olumsuz etkilendi.

2021 sezonu hakkında konuşan Mir, GSX-RR'den alabildiği her şeyi çıkardığını ama bu yıl yaptığından daha fazlasını yapamayacağında ısrarcı.

Mir, "Kazanmadığım doğru ama kimse, motosikletin %100'ünü vermediğimi söyleyemez."

“Bu net ve içten içe gerçekten hayal kırıklığına uğradım."

"Ancak tüm yıl boyunca daha iyisini yapamayacağımı bildiğim için iyi uyuyacağım."

"Eğer biri bana inanıyorsa, benim için iyi. Eğer biri tarihin en kötü savunmasını yaptığımı söylerse de yine hoş karşılarım."

“Fakat durumu anlamak için her şeyin içinde yaşamaları ve bu tür yorumları yapmadan önce biraz daha fazla şey bilmeleri gerekiyor."

"Ancak dürüst olmak gerekirse, bu insanlar hiç umurumda değil." dedi.

Davide Brivio, Joan Mir, Team Suzuki Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Uzun süredir takım yöneticisi olan Davide Brivio'nun sezon öncesi testlerinden önce takımdan ayrılmasıyla ortaya çıkan iç karışıklık, Suzuki'nin de sezonunu etkiledi.

Suzuki, Brivio'nun yerine doğrudan birini getirmemeyi seçti.

Ancak Mir, bu sezon öğrendiklerine dayanarak Suzuki'nin "daha güçlü olacağına" inanıyor.

"Ayrıca takımınızın içinde bir kazanan varsa, onu yönetmek de zor."

"Bu sezon boyunca kendime yaptığım baskı çok büyüktü."

"Ayrıca yaşadığımız bu durumdan, Suzuki'nin bu yıl yaşadıklarından sonra, gelecekte daha güçlü olacağımızı düşünüyorum çünkü bu yıl MotoGP'de kazanmanın ne kadar zor olduğu hakkında birçok şey öğrendik."

"Yapman gerekeni yapman yeterli değil, şampiyonluğu kazanmak için daha fazlasını yapmalısın. Sadece sürücü değil, takımdaki tüm insanlar yapmalı.” dedi.