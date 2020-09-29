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MotoGP / Katalonya GP / Son dakika

Mir: "MotoGP şampiyonluğunu konuşmak için erken"

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Mir: "MotoGP şampiyonluğunu konuşmak için erken"
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Çeviren: Abdullah Çelik

Suzuki sürücüsü Joan Mir, Katalonya'da aldığı ikincilikle şampiyonada ikinciliğe yükselmesine rağmen kendisini şampiyonluk adayı olarak görmek için erken olduğunu söyledi.

Mir, son yarışların en istikrarlı ismiydi. Suzuki sürücüsü son 5 yarışın 4'ünde podyuma çıkmayı başardı.

Son yarış Katalonya'da Mir, 8. sıradan başlamasının ardından yarışı kazanan Fabio Quartararo'nun bir saniyeden daha az farkla arkasında ikinci oldu.

Quartararo, Katalonya'daki zaferinin ardından şampiyonada liderliğe yükselirken onun sadece 8 puan gerisinde Mir yer alıyor. Mir'in 10 puan gerisinde ise Maverick Vinales bulunuyor.

Şampiyonluk mücadelesinin Quartararo ile kendisinin arasında mı geçeceğinin sorulması üzerine Mir, "Bunu söylemek için erken. Tabii ki griddeki en istikrarlı sürücüler biz gibi görünüyoruz. Puan tablosu çok yakın."

"Hızlı olan çok fazla sürücü var ve daha önümüzde uzun bir sezon var. Kazanılabilecek çok fazla puan ve gerçekten güçlü çok fazla sürücü var." dedi.

Mir'e katılan Quartararo, "Şampiyonayı gördük. İlk 8 yarışta herkes iniş çıkış yaşadı. Bir noktada ilk 5 sürücü sadece 25 puan içerisinde yer alıyordu."

"Bu yüzden asla bilemezsiniz. Nasıl cevap vereceğimi bilmiyorum. Şu anda mücadelenin ikimiz arasında olacağını söylemek için çok erken."

"Geride çok fazla yarış var ve küçük bir hata, büyük kayba neden olabilir."

"Aynı işi yapmaya, sıkı çalışmaya ve her yarışta maksimumu vermeye devam edelim." dedi.

Mir, Katalonya yarışının başında Pramac Ducati'den Jack Miller'in arkasında çok zaman kaybetmişti. Mir, o bölümde kaybettiği zamanın yarış galibiyetini kaçırmasında etkili olduğunu düşünüyor.

Mir, "Jack'i geçmek her zaman, özellikle de ilk turlarda geçmek zordur."

"Tabii ki onun arkasında birkaç saniye kaybettim ve bu yarışı kaybetmeme neden oldu. Ancak bu konuda bir şey yapamazdım."

"O kartları kendisine göre oynadı. En başta çok hızlıydı ve ardından lastiklerde çok fazla sorun yaşadı."

"Ben ise ilk başta gerçekten sakin sürdüm ve lastikleri çok fazla sakladım."

"Herkesin lastiği düşmeye başladığında, bende daha fazlasının olduğunu düşünmeye başladım. Yarışın başında onlar kadar hızlı olmadığım için sonradan onlardan hızlı olmayı başardım." dedi.

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Bu Haber Hakkında

Seri MotoGP
Etkinlik Katalonya GP
Pilotlar Joan Mir
Takımlar Team Suzuki MotoGP
Editör Lewis Duncan

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