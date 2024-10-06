Mir, Motegi'deki “çılgın” ilk tur kazası nedeniyle Alex Marquez'e öfkeli

Honda sürücüsü Joan Mir, Pazar günü Motegi'deki Japonya Grand Prix'sinde Ducati rakibi Alex Marquez tarafından yarış dışı bırakılmasının ardından öfkelendi ve olayı “çılgın” olarak nitelendirdi.

Marquez, Motegi'nin ilk turunda Mir'e arkadan çarptı. Bu olay, Marquez’in motosikletinin koltuğundan fırlamasının ardından Honda'nın Ducati'yi çakıl tuzağında sürüklediği tuhaf bir görüntüyle sonuçlandı.

Mir, “12. virajın ortasındayken, bana arkamdan sert bir şekilde vurdu.”

“Motosikleti koltuğumla kolum arasına sıkıştı. Doğruca çakıllara düştüm. İnanılır gibi değil. Olanlar çılgınca.”

“Kızgın olmam normal. Böyle şeyler onun başına ilk kez gelmiyor.”

“Aragon'da Marquez ve Francesco Bagnaia arasında olanlara benzer bir şey. Tam olarak aynı değil ama benzer. Ben açık ara öndeydim ve o durumda Bagnaia geçmeye çalışıyordu. Ama benim motorum Pecco'nunkiyle aynı şekilde yere düştü.” dedi.

Marquez yarış sonrası Gresini Ducati takımı tarafından yapılan açıklamada olayın sorumluluğunu kabul etti.

“11. virajda beni çizgi dışına çıkaran bir hata yaptım. Pozisyonuma geri dönmeye çalışırken Mir ile çarpıştım ve bu da kazaya neden oldu. Motosikletlerimiz birbirine karıştı ve olanlar için kendisinden özür diledim.” diye açıkladı.

Joan Mir, Repsol Honda Team crash Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Ancak Marquez, yarıştan sonra kendisine uzun tur cezası verilmesi kararını kabul etmedi.

Marquez, “Avustralya'da uzun tur cezası almamız gerekecek, bu cezaya katılmıyorum. Yedi gün önce 3. virajda başka bir sürücü bana aynı şekilde çarptı ve hiçbir şey olmadı.”

“Bu, kuralların herkes için aynı şekilde uygulanmadığını gösteriyor ama durum bu. Bu dersten en iyi şekilde yararlanacağız.” dedi.

Cumartesi sprintinde düşen Mir, Honda için son derece zorlu geçen sezonun en iyi sonuçlarından birini alma yolunda olduğuna inanıyor.

Mir, “İyi bir başlangıç yaptım, 14. sıradaydım.”

“Sonra 11. virajda geniş alan bir grup sürücüyü geçtim, böylece ilk 10'a çok yaklaşmıştım.”

“Mandalika'dakinden çok daha rekabetçi olabildim. Tüm yıl boyunca sahip olduğum en iyi tempoydu ama hepsini bir araya getiremedim. Dün benim hatamdı, bugün ise başka bir sürücünün hatasıydı.” diye açıkladı.