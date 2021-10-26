Mir, Misano'da kalkış kontrolü sorunu yaşadığı için hatalı start almış

Mir, Cumartesi günü geçirdiği kötü sıralamalardan sonra yarışa 18. sırada yarışa başladı ve hatalı start aldığı için çifte uzun tur cezası aldı.

Ancak Suzuki sürücüsünün yarışı, Tech3 sürücüsü Danilo Petrucci ile kaza yaptıktan sonra, sadece iki tur sürdü.

Mir, hatalı start almasının sebebini Suzuki'nin motosikletindeki kalkış kontrolünü kullanıp kullanmaması konusunda şüphe duyması nedeniyle olduğunu ve MotoGP'deki start prosedürlerinin "kontrolünün zor" olduğunu söyledi.

"Bunu kontrol etmek zor, 18. sıradan başlamak da."

"Takımdan özür dilemek isterim çünkü yarış tamamen benim hatamlarım nedeniyle sona erdi."

"Durumu nasıl yöneteceğimi bilemedim, bu nedenle mutlu değilim."

"Ancak hafta sonunu yeniden incelemeli ve startta neden 18. sırada yer aldığımızı anlamamız gerekiyor."

"İlk yapmamız gereken şey bu, ki yağmurda iyi bir potansiyel gösterdik, bu nedenle çok can sıkıcıydı."

Joan Mir, Team Suzuki MotoGP Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Mir aynı zamanda Petrucci olayı için de özür diledi ve yarışın o noktasında ön lastiğinin sol tarafında lastik ısısının düşük olması nedeniyle yerde kaldığını belirtti.

2020 şampiyonunun açıklamaları şu şekildeydi: "Danilo'ya yaptığım atak çılgınca bir atak değildi."

"Sadece sola olan bir dönüştü ve bu lastik ısısı ile beraber ilk turlarda sola virajlarda dikkatli olmanız gerekiyor."

"Yön değiştirdiğimde motosikletin önünü kaybettim."

"Ancak bu tür bir geçiş, ona çarpmayacağım veya çılgınca bir manevra olmayacak olan bir geçişti."

"Sanırım bu nedenle Danilo bana kızgın değildi."

"Ondan özür diledim çünkü bu benim yapmak istediğim bir şey değil."

"Aynı zamanda bunun bir etkisi de 18. sıradan başlamamdı, çünkü MotoGP'deki sürücülerin hepsi çizgileri kapatıyorlar."

"Çok çılgınca bir şey. 18. başladığınızda bunlar olabiliyor, önde çok fazla sürücü oluyor ve kafanız çok karışıyor. Danilo iyi olduğu için çok mutluyum, tabii ki de bunu bilerek yapmadım."