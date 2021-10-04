Mir, Miller'la yaptığı kaza sebebiyle aldığı cezaya ‘saygı duymuyor’

Mir ile Miller, yarışın son bölümünde altıncılık için savaşıyordu. Ancak son turda 15. virajda Mir, geç bir frenajla atak yaptı ve hem kendisi hem de Miller dışarı açılmak durumunda kaldı. Bunun sonucunda her ikisi de Enea Bastianini’ye geçildi.

Yarış Kontrol, sonuç olarak Mir’e bir sıra ceza verdi ve böylelikle son şampiyon, Miller’ın gerisine düşmüş oldu.

Bu ikili bu sene Katar ve Misano’da da tehlikeli anlar yaşamıştı. Mir, temas yüzünden Miller’dan özür diledi ancak Ducati sürücüsünün “garip” çizgiler kullandığını ve aldığı cezanın adaletsiz olduğunu düşündüğünü söyledi.

Miller’la teması hakkında Mir, “Öncelikle, özür dilemek istiyorum. Çünkü geçişlerde temas yaşamayı sevmem.”

“Hızlanırken çok zorlanıyordum, geçiş yapamıyordum.”

“Jack benden çok daha yavaştı ve bir şeyler yapmak için son turları beklemek durumunda kaldım.”

“İlk sektörde harika bir hamle yaptım, onu çok iyi şekilde geçmeyi başardım ancak sonrasında düzlükte beni geçti.”

Jack Miller, Ducati Team, Joan Mir, Team Suzuki MotoGP, Enea Bastianini, Esponsorama Racing Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

“Sonra çizgileri kapattı, sürüş konusunu umursamıyordu. Sadece virajların iç kısmında kalmaya çalışıyordu, neredeyse düz şekilde duruyordu. Bu biraz garipti.”

“15. viraj, geçiş için iyi bir viraj ve iç taraftan geldim. Ve sonrasında frenlemenin ikinci bölümünde kapıyı kapattı ve beklemediğim şekilde çok dar bir çizgi izledi.”

“Temastan kaçınmak için bordüre değdim, sonrasında ona da biraz temas ettim. Neyse ki kaza yapmadık.”

“Ceza tamamen… Bunu anlamıyorum, çünkü tüm yarışlar böyle olursa geçiş olmaz. Deneyemezsiniz. Yarışlar özünü kaybeder.”

“Hakemler muhtemelen benim ve Jack’in Katar’da yaşadığı olayları görenlerle aynı hakemler değildi, sanırım tatildelerdi. Yarış Kontrol’ün kararına saygı duymuyorum.” dedi.

Miller ise yarış sonrası pite dönüş turunda Mir ile sert bir konuşma gerçekleştirdi, ancak sonrasında temas hakkında fazla detaya girmedi ve bunun kendisi için ‘tekrar eden’ bir şey olduğunu söyledi.

Miller, “Son turda olay şey, geçen hafta Misano’da da olmuştu ve yine biri bana çarpınca iki kişiye geçilmiştim.”

“Yani, durum bu. Yarış Kontrol bununla ilgilendi. Söyleyecek fazla bir şey yok, bu sadece tekrar eden bir olay.”