Mir, Marquez'in yokluğunun şampiyonluğu değersizleştirdiğini düşünmüyor

Son yılların dominant ismi Marc Marquez, sezon başında yaşadığı sakatlığın ardından tüm sezonu kaçırdı.

Marquez'in yokluğunda ilk 13 yarışta 9 farklı sürücü yarış kazandı. Ancak sezonun bitmesine bir yarış kala Suzuki sürücüsü Mir şampiyonluğunu ilan etti.

Yarış kazanan diğer isimler çok dağınık bir sezon geçirirken Mir katıldığı yarışların 7'sinde podyumda yer alırken bir zafer kazandı ve en istikrarlı isim oldu.

Mir, "Şampiyonluğun değersiz olduğunu söyleyenler, motosiklet yarışlarından pek anlamayan isimler. Marc kaçırıldığı için mi burada değil? Birileri evine gidip onu kaçırdı ve o bu yüzden mi ortadan kayboldu?"

"Marc ilk yarışa geldi, kazanmak için risk aldı ve şampiyonayı kazanmaya çalıştı. Ancak bir hata yaptı ve bu kaza sezonu kaçırmasına neden oldu. Hepsi bu. Marquez'in yokluğu şampiyonayı değersizleştirir mi? O zaman geçmişte yarışı kazanabilecekken düşen ve şampiyon olamayan favori isimler olduğu için, o şampiyonlukları da diğerlerinden almak gerekir."

"Bu şeyler oyunun, sporun ve MotoGP'nin bir parçası. Marquez yaralanıp şampiyonada yer almamasının, başarıyı değersizleştirdiğini düşünmüyorum." dedi.

Mir, Kenny Roberts Jr'dan 20 yıl sonra Suzuki ile şampiyon olan ilk sürücü oldu. Daha önce Suzuki ile şampiyon olmayı başaran diğer isimler Barry Sheene, Marco Lucchinelli, Franco Uncini, Kevin Schwantz oldular.