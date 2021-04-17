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MotoGP / Portekiz GP / Son dakika

Mir, Marquez’in ‘’tehlikeli’’ sıralama taktiğine sinirlenmiş

Ekleyen:
Çeviren:
Betim Aker

MotoGP dünya şampiyonu Joan Mir, Marc Marquez’in Porteki Grand Prix sıralamasının ilk kısmında uyguladığı taktiklerin ‘’tehlikeli’’ olduğunu söyledi.

Mir, Marquez’in ‘’tehlikeli’’ sıralama taktiğine sinirlenmiş

Suzuki sürücüsü ve seriye geri dönen Marquez, Cumartesi günü Portekiz’de yapılan sıralama turlarının ilk bölümündeki ilk turlarında yan yana gidiyorlardı.

Başlangıçta Mir, Marquez'i takip ediyordu ve dokuzuncu virajda yavaş giden Honda sürücüsünü geride bırakmak zorunda kaldı.

Bu, Marquez'in Suzuki'nin peşine takılmasını ve ardından liderliğe yükselmek için İspanyol sürücüyü kullanmasını sağladı.

Marquez birinci bölümü lider olarak, Mir ise ikinci olarak bitirdi ve ikinci sıralamalarda Honda sürücüsü altıncılığı alırken, Suzuki sürücüsü dokuzuncu oldu.

Sıralamalardan sonra konuşan Mir, Marquez’in taktikleriyle mutlu olmadığını ve bunun bir Moto3 seansında cezalandırılabileceğini söyledi.

Mir, ‘’Marc’ın böyle şeyler yapmayı sevdiğini biliyoruz. Bugün bana yaptı, bazen de başkalarına yapıyor. Sıralamalarda arkaya geçip bu oyunu oynamayı seviyor.’’

‘’Moto3’te olsaydı cezalandırılırdı. Ben kendi yoluma gidiyorum, bu beni hiç germedi. Ben yine de zaman turumu çıkardım, %100 performansımı verdim.’’

‘’Ancak eğer onunla oyunu oynasaydım, çok daha önde olurdu. Arkama geçti ve beni ilk hızlı turumda rahatsız etti. Çok yavaş başlamıştı ve turumu kaybettim. Arka tekerleğimden yararlandı. Bu, Moto3’te ve büyük ihtimalle Moto2’de de bir ceza sebebi. Ancak hâlâ MotoGP’de değil.’’ dedi.

Mir, Marquez’in cezalandırılması gerektiğini düşünmediğini ancak bunun genelde cezalandırılması gereken bir şey olduğunu ekledi.

‘’Bunun cezalandırılması gerektiğini düşünmüyorum ama bu tarz bir hareket sadece Moto3’te değil, MotoGP’de de tehlikeli.’’

‘’Sonunda, daha yavaş giderek beni hızlı turumda rahatsız etti ve bu davranışın cezalandırılması gerekiyor.’’

‘’Bunun hakkında çok fazla düşünmek istemiyorum. Ben zamanımı çıkardım ve tek önemli olan bu.’’

 

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Bu Haber Hakkında

Seri MotoGP
Etkinlik Portekiz GP
Pilotlar Joan Mir , Marc Marquez
Editör Lewis Duncan

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