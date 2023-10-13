Mir: "Marquez'in takımdan ayrılması çok bir şey değiştirmeyecek"

Geçtiğimiz hafta Honda, sekiz kez Dünya Şampiyonu olan Marquez ile 2023 sezonunun sonunda yollarını ayıracaklarını duyurdu.

Perşembe sabahı Gresini Ducati ise, Marquez ile 2024 yılı için sözleşme imzaladığını duyurdu.

Bu yıl Suzuki'den Honda'ya katılan Mir, Marquez'in HRC'den ayrılmayı seçmesine şaşırmadığını, ancak bunun gelecek yıl takım üzerinde önemli bir etkisi olacağına inanmadığını söyledi.

Perşembe günü Endonezya GP'sinde Mir, "Baskı her zaman var."

"Böyle bir takımda her zaman kazanmak istersiniz; kazanmaktan başka hiçbir şey iyi değildir. Ben de bu düşünceyi paylaşıyorum."

"Ama ben Marc'tan farklı bir durumdayım, çünkü o muhtemelen bu takımda her şeyini gösterdi."

"Bu yüzden ayrılmasına şaşırmadım çünkü durum çok zor. Ama ben bir gün ayrılırsam bu projede başarısız olacağımı hissettiğim için ayrılırım ve bu şekilde ayrılmak istemiyorum."

"Hâlâ birlikte harika şeyler yapabileceğimize inanıyorum. Suzuki'ye geldiğimiz ikinci yıl şampiyonluğu kazanacağımızı ve bir sonraki yıl da gösterdiğimiz sonuçlarla ilk üçe gireceğimizi kimse beklemiyordu."

"Artık Marc burada olmasa da, bunun çok fazla değişeceğini sanmıyorum. Bir şeylerin değişeceği kesin, umarım bu olumlu olur."

Joan Mir, Repsol Honda Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Mir ayrıca Honda'nın takım lideri olarak Honda'daki konumunda bir değişiklik görmüyor ve bu yılki motosikletin özellikle Marquez için geliştirilmediğini belirtiyor.

"Dürüst olmak gerekirse, yılın yarısında - ya da biraz daha fazlasında - motosikletin gelişiminin tek bir sürücü için olmadığını görebiliyordum."

"İhtiyacım olan her şeyi görebiliyordum. Marc'ın beğenmediği bir şey istediğimde, ona rahatlıkla sahip olabiliyordum."

"Yani kendimi asla ikinci sürücü gibi hissetmedim. Bence artık resmi takımlarda böyle bir şey yok. Özel takımlarda ne olduğunu bilmiyorum."

"Bu yüzden bence çok fazla değişmeyecek. Bir şeyler değişecek, çünkü belki de gelecek yıl için hangi motosikleti almamız gerektiğine karar verecek kişi ben olacağım."

"Bu benim için olumlu, çünkü bu konuda başka biriyle tartışmak zorunda değilim. Benim için bir şey iyiyse iyidir; değilse de değildir. Bu görebildiğim olumlu bir nokta."

"Marc ile bu yıl boyunca yorumların hep aynı olduğunu görebiliyordum. Yani gelişim hep tek yöndeydi."