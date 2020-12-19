Mir: "Marquez'in şampiyonluğumun değerini onaylamasına ihtiyacım yoktu"

Mir, geçen ay Valencia Grand Prix'sinde şampiyonluğa ulaşan isim oldu ve Suzuki'nin 20 yıllık hasretini sona erdirdi.

Ancak Mir, bu şampiyonluğu İspanya GP'de kolunu kırmasının ardından tüm sezonu kaçıran Marc Marquez'in yokluğunda kazandı.

Marquez, kırılan sağ kolundan üçüncü bir operasyon geçirmeden İspanyol DAZN'e verdiği demeçte, Mir'in şampiyonluğu hak ettiğini söylemişti.

Ancak 2020 Autosport Ödülleri'nde yılın motosiklet sürücüsü seçilen Mir, şampiyonluğunun değerinin farkına varılması için Marquez'in fikrine ihtiyaç duymadığını söylüyor.

Mir, Motorsport.com'a şöyle dedi: "Marquez'in görüşüne ihtiyacım yoktu, çünkü bu sporda çok fazla risk olduğunu biliyoruz."

"Biz de bu riskle yarışmalıyız, aynı zamanda limitlerde olmalıyız."

"Limiti aşmamak önemlidir, çünkü yaralanabilirsiniz ve Marc son yıllarda bu konuda dokunulmazdı."

"İlk yarışta bir hata yaptı. Ama lider sürücünün kaza yaptığı ya da yaralandığı ve sonrasında başka bir sürücünün fırsatı değerlendirdiği birçok şampiyona var."

"Bu, şampiyonanın daha az değere sahip olduğu anlamına gelmez."

"Eğer şampiyonaları bu şekilde kazanmış olan insanları buradan çıkartırsanız, üzerinde bu kadar çok şampiyona galibiyeti olan bu kupa neredeyse hiç kimseden oluşmazdı."