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Önceki / Portekiz MotoGP: 3. antrenmanda Quartararo lider, Martin kaza yaptı
MotoGP / Portekiz GP / Haberler

Mir: “Marquez'in MotoGP’ye dönüşü, benim motivasyonumu değiştirmiyor”

Ekleyen:
Çeviren:
Selin Elif Köse

MotoGP Dünya Şampiyonu Joan Mir, altı kez MotoGP şampiyonu Marc Marquez'in Portekiz Grand Prix'sinde spora dönmesine rağmen, motivasyonunun değişmediğini söyledi.

Mir: “Marquez'in MotoGP’ye dönüşü, benim motivasyonumu değiştirmiyor”

Suzuki sürücüsü Mir, Marquez'in sakatlığı nedeniyle 2020 sezonuna katılamamasıyla beraber Marquez'in dominasyonunu sona erdirmişti. Ancak Mir'in dünya şampiyonluğu, Marquez olmadan kazandığı için birçok kişi tarafından sorgulandı.

Bunlar her iki sürücünün de reddettiği iddialar.

Marquez, cuma günü Algarve Uluslararası Pisti'nde dokuz aylık aradan sonra yeniden piste çıktı ve günü 6. sırada tamamladı. Mir ise üçüncü oldu.

Mir, Marquez'in gelir gelmez çok güçlü bir şekilde başlamasına şaşırmadığını çünkü "bunun ondan beklediği tek şey" olduğunu söyledi.

Mir, "Marquez'in performansına şaşırmadım, burada Honda'nın iyi çalıştığını ve hızlı olduğunu biliyoruz." 

"Ayrıca, Marc'ın sahip olduğu potansiyel, %100'e ulaştı ve bunu daha da artırabilir."

“MotoGP motosikletini nasıl kullanacağını çok iyi biliyor ve bu kadar hızlı olması normal."

“Hiçbir şeye şaşırmadım, başardığı her şeyden dolayı, ondan beklentim bu seviyede olmasıydı.”

Marquez'in 2021'deki geri dönüşünün kendisine şampiyonluğunu korumak için ekstra bir motivasyon sağlayıp sağlamadığı sorulduğunda Mir, şunları ekledi: “Bu, beni ne motive ediyor ne de motivasyonumu düşürüyor. Şu an %100'deyim ve elimdekilerle yapabileceğim en iyi işi çıkarmak istiyorum."

“Diğerlerinin yaptığı şeyler onları alakadar eder, bunlar benim sorunlarım değil. Ben sadece elimden gelenin en iyisini yapıyorum ve böylece eve tatmin bir şekilde dönüyorum.”

Joan Mir, Team Suzuki MotoGP

Joan Mir, Team Suzuki MotoGP

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Her iki Suzuki sürücüsü de cuma günü, geçen sezon zorlu yarışlara ev sahipliği yapan pistte, güçlü performanslar gösterdiler ve Mir'e ek olarak Alex Rins de, 2. antrenman seansının sıralama turları denemelerinde ilk beşte yer aldı.

Mir, GSX-RR'nin Portimao'da diğerlerine göre büyük bir avantaja sahip olduğuna inanmıyor ancak motosikletin “bu pistteki her şeyde iyi” olduğunu belirtiyor.

Mir, "Herhangi spesifik bir noktada büyük bir avantajımız olduğunu sanmıyorum ancak bu pistteki her şeyde iyiyiz."

“Burası, motosiklete daha iyi uyuyor ama diğerlerinden ne açıdan daha iyi olduğumuzu bilmiyorum."

“Biz, sadece motosikletlerimizle piste çıktık ve her ikimiz de hızlıydık."

“Motosikletin en büyük kusuru, sıralama turları ama burada şimdiye kadar iyi gidiyoruz." dedi.

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Portekiz MotoGP: 3. antrenmanda Quartararo lider, Martin kaza yaptı

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Portekiz MotoGP: 3. antrenmanda Quartararo lider, Martin kaza yaptı
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Bu Haber Hakkında

Seri MotoGP
Etkinlik Portekiz GP
Pilotlar Joan Mir , Marc Marquez
Editör Lewis Duncan

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