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Mir: "Marquez'den ziyade Ducati'leri geçmeye odaklandım"

Repsol Honda ile yeni bir maceraya hazırlanan Joan Mir, takım arkadaşı Marc Marquez'in yeterince rekabetçi olmadıklarına yönelik yorumlarını yineledi.

Lewis Duncan
Ekleyen:
Yardımcı Editör:
Oriol Puigdemont
Çeviren:
Altay Gök
Mir: "Marquez'den ziyade Ducati'leri geçmeye odaklandım"
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Suzuki'nin seriden ayrılmasının ardından takımsız kalan Mir, birçok takımdan teklif alsa da seçimini Repsol Honda'dan yana kullandı.

Kasım ayındaki Valencia testlerinde ilk kez Honda direksiyonuna geçen Mir, bu hafta sonu Sepang'da yeni RC213V ilk uzun testini de yaptı.

Genel klasmanda 12. sırada yer alan Mir'in takım arkadaşı Marc Marquez'den sadece 0.1 saniye yavaş kalması da umut vericiydi.

Honda'ya adapte olma sürecinden "keyif aldığını" söyleyen ancak tıpkı Marquez gibi yeterince rekabetçi olmadıklarını yineleyen Mir, takım arkadaşıyla mücadele etmek yerine açıkları kapatmaya çalışacağını da dile getirdi.

Mir, "Testlerden mutlu ayrılıyorum. Üç gün boyunca çok şey öğrendim ve Honda'nın benden istediği tarzda daha fazla sürüş yapabildim."

"Bu şekilde sürüş yapmaktan keyif aldım, bu yüzden her gün daha da iyiye gidiyorum ve sürecin tadını çıkarıyorum. Süreçten keyif aldığınızda her şey daha kolay oluyor ve tur zamanları daha hızlı geliyor."

"Yine de özellikle Ducati ve Aprilia'dan halen oldukça uzaktayız, bu konuda bir adım atmamız gerekiyor."

"Elbette motosikletin seviyesini öğrenmek için her zaman takım arkadaşınıza bakarsınız, ancak ikimiz de Ducati'lere yaklaşırsak çok mutlu olacağım. Dolayısıyla [Marquez'den ziyade] Ducati'leri düşünüyorum." dedi.

Honda'nın çalışma şeklini Suzuki'nin çalışma şekliyle kıyaslayan Mir, "Takımın sahip olduğu çalışma şeklinden memnunum."

"Suzuki'ye kıyasla sizi dinleyen çok daha fazla insan var, bu güzel. Bunun yanı sıra arkanızda çalışan çok daha fazla insan var." dedi.

Joan Mir, Repsol Honda Team

Joan Mir, Repsol Honda Team

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

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