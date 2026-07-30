Mir: “Tıpkı Marquez kardeşler gibi ben de zor ama doğru bir adım attım”

Honda’nın 2027’de başlayacak yeni 850cc motor dönemine dair belirsiz tavrından ve takımın gidişattan tatmin olmayan Joan Mir, geleceğini etkileyecek büyük bir hamle yaptı. Sık sık kaza yaptığı ve bir dönem emekliliğin eşiğine kadar geldiği Honda macerasına noktayı koymaya hazırlanan 26 yaşındaki şampiyon, Gresini Ducati ile 2027 ve 2028 sezonlarını kapsayan iki yıllık sözleşmeye imza attı.

Kariyerine adım attığı 2019’dan bu yana sadece fabrika takımlarında yarışan Mir, böylece MotoGP kariyerinde ilk kez bir uydu takımı adına piste çıkacak.

Alex Marquez’in takımdan ayrılmasıyla Gresini’nin yeni lideri olmaya hazırlanan Mir, bu hamlenin kariyeri için en mantıklı adım olduğunu belirtti: "Honda’da geçen dört zorlu senenin ardından hâlâ başarıya açım.”

Joan Mir, Honda HRC Photo by: Gold and Goose Photography / Getty Images

“Gresini benim için biçilmiş kaftandı. Buraya gelen her sürücünün yeniden şampiyonluk mücadelesine dönmesi bana büyük güven veriyor.”

“Tıpkı Marquez kardeşler gibi ben de zor ama doğru bir adım attım. Honda’da sonuçlar gelmese de son ana kadar, terimizin son damlasına kadar mücadele ettik. Artık geleceğe ve Gresini ile neler yapabileceğimize odaklanmış durumdayım."

İspanyol sürücünün bu kararındaki en büyük etkenlerden biri de garajın diğer tarafında tanıdık bir yüzün olması. Suzuki ile 2020’de şampiyonluğa ulaşırken birlikte çalıştığı efsanevi yarış mühendisi Frankie Carchedi, Gresini garajında Mir’i bekliyor olacak. Tesis edilen bu güven ortamının uyum sürecini çok hızlandıracağını belirten Mir, projeye inancının tam olduğunu vurguladı.