Ana içeriğe geç

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

MotoGP

Mir: “Tıpkı Marquez kardeşler gibi ben de zor ama doğru bir adım attım”

Honda’da geçirdiği dört sancılı yılın ardından Joan Mir, kariyerinde ilk kez bir fabrika takımını bırakıp uydu ekibine katılıyor.

Rachit Thukral Neşe Akkoyun
Yayın tarihi:
Joan Mir, Honda HRC

Honda’nın 2027’de başlayacak yeni 850cc motor dönemine dair belirsiz tavrından ve takımın gidişattan tatmin olmayan Joan Mir, geleceğini etkileyecek büyük bir hamle yaptı. Sık sık kaza yaptığı ve bir dönem emekliliğin eşiğine kadar geldiği Honda macerasına noktayı koymaya hazırlanan 26 yaşındaki şampiyon, Gresini Ducati ile 2027 ve 2028 sezonlarını kapsayan iki yıllık sözleşmeye imza attı.

Kariyerine adım attığı 2019’dan bu yana sadece fabrika takımlarında yarışan Mir, böylece MotoGP kariyerinde ilk kez bir uydu takımı adına piste çıkacak.

Alex Marquez’in takımdan ayrılmasıyla Gresini’nin yeni lideri olmaya hazırlanan Mir, bu hamlenin kariyeri için en mantıklı adım olduğunu belirtti: "Honda’da geçen dört zorlu senenin ardından hâlâ başarıya açım.” 

Joan Mir, Honda HRC

Joan Mir, Honda HRC

Photo by: Gold and Goose Photography / Getty Images

“Gresini benim için biçilmiş kaftandı. Buraya gelen her sürücünün yeniden şampiyonluk mücadelesine dönmesi bana büyük güven veriyor.”

“Tıpkı Marquez kardeşler gibi ben de zor ama doğru bir adım attım. Honda’da sonuçlar gelmese de son ana kadar, terimizin son damlasına kadar mücadele ettik. Artık geleceğe ve Gresini ile neler yapabileceğimize odaklanmış durumdayım."

İspanyol sürücünün bu kararındaki en büyük etkenlerden biri de garajın diğer tarafında tanıdık bir yüzün olması. Suzuki ile 2020’de şampiyonluğa ulaşırken birlikte çalıştığı efsanevi yarış mühendisi Frankie Carchedi, Gresini garajında Mir’i bekliyor olacak. Tesis edilen bu güven ortamının uyum sürecini çok hızlandıracağını belirten Mir, projeye inancının tam olduğunu vurguladı.

Ayrıca okuyun:

Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

Önceki haber MotoGP, F1 ABD GP hafta sonunda gösteri sürüşü planlıyor

Öne Çıkan Yorumlar
Daha fazlası
Rachit Thukral

Alex Marquez: "2026 şampiyonluk mücadelesi çok çekişmeli geçecek"

MotoGP
MotoGP
Alex Marquez: "2026 şampiyonluk mücadelesi çok çekişmeli geçecek"

Bezzecchi başarılı bir ameliyat geçirdi: Hedefi Britanya GP'de yer almak

MotoGP
MotoGP
Almanya GP
Bezzecchi başarılı bir ameliyat geçirdi: Hedefi Britanya GP'de yer almak

Alex Marquez, Almanya GP'deki kazası hakkında: "Belki de kendime fazla güvendim"

MotoGP
MotoGP
Almanya GP
Alex Marquez, Almanya GP'deki kazası hakkında: "Belki de kendime fazla güvendim"
Daha fazlası
Joan Mir

Resmi: Mir ve Holgado Gresini’ye katılıyor

MotoGP
MotoGP
Hollanda GP
Resmi: Mir ve Holgado Gresini’ye katılıyor

Mir, Honda’dan ayrılıyor: “Geleceğim hakkında sessiz kalınmasını hak etmiyorum”

MotoGP
MotoGP
Katalonya GP
Mir, Honda’dan ayrılıyor: “Geleceğim hakkında sessiz kalınmasını hak etmiyorum”

Honda, 2026 MotoGP motosikletini tanıttı

MotoGP
MotoGP
Honda, 2026 MotoGP motosikletini tanıttı
Daha fazlası
Gresini Racing

Resmi: KTM, Alex Marquez ile sözleşme imzaladı

MotoGP
MotoGP
Resmi: KTM, Alex Marquez ile sözleşme imzaladı

Aldeguer, omurga kırığı nedeniyle Hollanda GP'de yer almayacak

MotoGP
MotoGP
Hollanda GP
Aldeguer, omurga kırığı nedeniyle Hollanda GP'de yer almayacak

Marquez, Ducati motosikletiyle uyum problemleri yaşıyor

MotoGP
MotoGP
Marquez, Ducati motosikletiyle uyum problemleri yaşıyor

Son Haberler

Albon: "Aracın zayıf yanlarını çok iyi biliyoruz"

Formula 1
F1 Formula 1
Hungaroring Pirelli testi
Albon: "Aracın zayıf yanlarını çok iyi biliyoruz"

McLaren, yaz arası öncesi Portimao’da iki günlük test yaptı

Formula 1
F1 Formula 1
Hungaroring Pirelli testi
McLaren, yaz arası öncesi Portimao’da iki günlük test yaptı

Verstappen’den Antonelli’ye övgü: “İyi karakterle güçlü sürüş birleşmiş”

Formula 1
F1 Formula 1
Hungaroring Pirelli testi
Verstappen’den Antonelli’ye övgü: “İyi karakterle güçlü sürüş birleşmiş”

Vasseur, sezonun ilk yarısını değerlendirdi: "Daha iyisini yapabilirdik"

Formula 1
F1 Formula 1
Vasseur, sezonun ilk yarısını değerlendirdi: "Daha iyisini yapabilirdik"