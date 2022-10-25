Mir, Malezya'da çektiği acının ardından ameliyat olmayı düşünüyor

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2020 dünya şampiyonu, Sepang'daki 20 turluk yarışın ilk kısmında ilk altı içinde gitse de, sonrasında tempo kaybetmeye başladı.

Bitime üç tur kala Mir, 1. virajda pist dışına çıktı ve ilk on içerisinden 19. sıraya geriledi. Daha sonra bunun nedenini sağ kolunda düzgün fren yapacak güç kalmaması olarak açıkladı.

Mir, tıbbi anlamda kompartman sendromu olarak bilinen bu kol sorununu normalde hiç yaşamadığını ve bundan ötürü 2023'te Honda'ya geçmeden önce, kışın ameliyat olmayı düşüneceğini söyledi.

Mir, Pazar günkü Malezya GP'sinin ardından, "Görünüşe bakılırsa bir tür kol pompası nöbeti yaşadım."

"Önceki yıllardan bildiğimiz üzere, burası normalde biraz zorlanabileceğiniz bir pist çünkü oldukça zor bir yapısı var. Fakat bu şekilde olmaz."

"Yaptığım baskıyı hissedemedim ve sağ kolumdaki tüm gücü kayboldu. Yaşanan şey buydu."

"Bu üzüntü verici çünkü takım harika bir iş çıkardı ve motosiklet güçlüydü, ben de güçlüydüm."

"Ayrıca yarışta arka lastikte herhangi bir performans düşüşü hissetmedim. Elbette tempo kaybı yaşadım ama ciddi bir şey değildi."

Joan Mir, Team Suzuki MotoGP Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

"Yani mutluyum çünkü yarışın başında potansiyelimizi gösterdik. Fakat sonra kontrol edemeyeceğimiz şeyler vardı."

"Beni şaşırtan şey, böyle bir şey olacağını tahmin edememiş olmak çünkü normalde hep sırtımdan ya da boynumdan şikayet ederim fakat kolumdan etmem."

"Bunun tekrarlanmaması için doktora görünmek istiyorum çünkü bunun tekrar başıma gelmesini istemiyorum. Hafta sonunu bu şekilde bitirmemin nedeni bu olamaz."

"Cidden ameliyatın iyi bir seçenek olabileceğini düşünüyorum." dedi.

Mir, kol sorunu yaşayınca yarışı bırakmayı düşündüğünü fakat sonunda finiş görmeye odaklandığını belirtti.

Sorunun ne zaman ortaya çıktığı sorulduğunda Mir, "Aşağı yukarı yarışın orta noktasında."

"Son 10 tur gerçekten zorlu geçti. Ön frene dokunamadım ve baskı uygulayamadım."

"Neredeyse yarışı bırakmayı düşündüğüm bir an vardı çünkü bu şekilde sürmek çok da mantıklı değildi. Yine de yarışı bitirmek istedim." cevabını verdi.