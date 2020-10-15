Mir: “Le Mans’da en çok kaybeden Quartararo oldu”

Quartararo ve Mir, MotoGP kariyerlerindeki ilk ıslak zeminli yarışlarına geçtiğimiz hafta Le Mans’da çıktılar ve lastiklerini ısıtmakta zorlandılar.

Suzuki sürücüsü Mir son turda Quartararo ile giriştiği dokuzunculuk mücadelesini kaybederken, Maverick Vinales’e de geçilerek 11. olabildi.

Sonuç olarak şampiyona lideri Quartararo ile Mir arasındaki fark 8’den 10’a çıktı ancak Mir, Petronas Yamaha sürücüsünün bundan fazlasını kaybettiğini düşünüyor.

Aragon Grand Prix’si öncesinde konuşan Mir, “Bu hafta yenilmesi gereken sürücünün Quartararo olduğunu düşünüyorum.”

“Dünya şampiyonasının lideri o ve bunu kaybedebilecek olan da o. Le Mans’da en çok kaybeden kişi o.”

“İyi bir temposu vardı ve daha iyisini yapamadı, rakiplerinden fazla puan toplayamadı.” ifadelerini kullandı.

Bu yorumlara katılıp katılmadığı sorulduğunda Quartararo, kuru zeminde daha iyi potansiyele sahip olduğunu kabul etti ancak yine de ilk ıslak zeminli yarışından memnun kaldığını söyledi.

Quartararo, “Elbette kuru zeminde galibiyet için savaşabilirdik, çünkü hızımız harikaydı.”

“Buna kaybetmek diyemeyiz. Ancak kuru zeminde podyuma çıkma potansiyeli, ıslak zemindekine göre çok daha yüksekti.”

“Yağmurda motosiklet üzerinde hiç harika hissetmedim ve sonuç olarak zorlu bir yarış geçirdim. Çünkü kuru zeminde potansiyel daha iyiydi. Ancak yine de ıslak zemindeki sonucumdan memnunum.”

“Son turda iyi bir savaş verdik. Ancak kuru zeminde daha fazla puan kazanma potansiyelimiz vardı.” dedi.

Şampiyona lideri Quartararo ile üçüncü Andrea Dovizioso arasında 19 puan bulunuyor.

Yardımcı editör: German Garcia Casanova