Mir: "Kötü geçebilecek tek bir yarış hakkımız var"

Suzuki sürücüsü sıralama turlarında zorlanarak 14.'lükte kaldı, sebebiyse soğuk Le Mans pistinde lastiklerini ısıtamamasıydı. Bu sıkıntı Pazar günü de ıslak geçen Fransa GP’sinde devam etti.

Mir, Dunlop şikanında Valentino Rossi’nin kazasından sonra pist dışından gitmek durumunda kalınca önce 15.'liğe düştü sonrasında ise 3. tura kadar 19.'luğa geriledi. Fakat arka lastikleri gerekli sıcaklığa ulaşınca hızını artırabildi.

Mir, son turda şampiyonadaki rakibi Quartararo’yla 9.'luk için savaştı ama SRT sürücüsü galip çıktı, sonrasında ise Yamaha fabrika takımından Maverick Vinales’e de geçilince 11.'liğe düştü.

Quartararo şimdi şampiyonluk sıralamasında Mir’in 10 puan önünde; ama Suzuki sürücüsü, Quartararo’nun kuru zeminde galibiyet kovalayan hızı sebebiyle Pazar günkü sonucun tolere edilebilir bir hasar olduğunu kabul ediyor.

Quartararo’nun kendisi kadar zorlandığını görünce rahatlayıp rahatlamadığı sorulduğunda Mir, “Bence ikimiz de insanların bizden beklediği pozisyonlarda değiliz.” dedi.

“Onun açısından kabul edilebilirdi çünkü kuru zeminde diğerlerinde olmayan bir şeyleri vardı, o yüzden kuru zeminde muhtemelen bugün kazanırdı.”

“Bense kuru zeminde galibiyet için savaşacak hızda değildim. Ama 11.'likten yüksek sonuçlar alacağımıza eminim, ilk 5 için savaşacağız.”

“Ama günün sonunda ilk 5'te olsaydım ve galibiyeti o alsaydı şampiyonlukta daha büyük bir fark açılacaktı.”

“O yüzden bu durum kabul edilebilirdi. Bir kötü yarış hakkımız var, ama Aragon’da bu performansı tekrarlama şansımız yok.” dedi.

Son turlarda Mir 1:43’lerde tur atan sayılı sürücülerdendi ve bu süresi podyumdaki üçlüden daha iyiydi.

Mir, takım arkadaşı Alex Rins’in de aynı orta hamurla yarış başında üst sıralara çıkarak galibiyet için savaşıp sonrasında bir kazayla yarıştan çekilmesinden teselli buluyor.

Yol tutuşu sıkıntılarını anlatan Mir, “Sıkıntı virajlara girerken oluyordu, arka taraf savruluyordu ve kontrol etmesi zordu.”

“O yüzden bilmiyorum. Güzel olan şey Alex yarışın başında güçlüyken benim yarışın ikinci yarısında güçlü olmam. Böylece ne olduğunu görebiliriz, motosikletleri ve verileri karşılaştırabiliriz.”

“Ben, Johann Zarco ve Maverick ikinci yarıda en hızlılardık. Ne olduğunu anlamak önemli.” dedi.