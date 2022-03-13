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MotoGP / Katar GP Haberler

Mir: "Katar'da yaşadığımız sorunlar üzerine çalışmalıyız"

Joan Mir, "hayal kırıklığı" yaşadığı Katar GP'si sonrası takım olarak sorunlara odaklanmaları gerektiğini düşünüyor.

Lewis Duncan
Ekleyen:
Çeviren:
Altay Gök
Mir: "Katar'da yaşadığımız sorunlar üzerine çalışmalıyız"
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Suzuki, kış boyunca 2022 için en büyük adımları atan takımlardan biriydi. Japon takım, Katar'daki antrenmanlarda da güçlü temposunu korudu ve azami hız listesinde üst sıralarda yer aldı.

Sıralama turlarını sekizinci sırada tamamlamasına rağmen, Mir'in sezonun açılış yarışında ön sıralarda yer alması ve zafer için savaşması bekleniyordu.

Ancak Mir'in yarışı, ilk turlarda motosikletin arkasında yaşadığı yol tutuşu sorunlarından etkilendi, sonuç olarak 2020 Dünya Şampiyonu, yarışın geri kalanını "motosikleti ileri götürmeye çalışarak" geçirdi. Mir, damalı bayrağı ancak 6. sırada görebildi.

Mir, "Fiziksel yükü fazla olan bir yarıştı çünkü tempo gerçekten yüksekti. Son 15 turda motosikleti kontrol etmekte zorlandım, yarış da dolayısıyla zorlu geçti. Açıkçası hayal kırıklığına uğradım, çünkü yarışın böyle geçmesini beklemiyordum."

"İyi start aldım, mücadelenin içindeydim ve çok iyi hissediyordum. Fakat sonrasında sorun yaşamaya başladım -aynı sorunu birçok sürücü de yaşamıştır-, ön lastik kendi kendine hareket ediyordu."

"Bunun normal bir şey olduğunu düşünüyorum, nitekim yumuşak lastik kullanıyorduk ve bu pist tur zamanının 1 dakika 54 saniye olduğu bir pist. Eğer önünüz açıksa sorun yaşama ihtimaliniz de azalıyor. Bu çok daha normal."

"Arka tarafta yol tutuşunu neden kaybettiğimiz üzerine çalışmalıyız. Bu kayıp nedeniyle yarışın kalanı boyunca motosikleti ilerletmek için dahi birçok sorun yaşadım."

"Normalde bu alanda [lastik yönetimi] iyiyiz ve bu ayrıca her zaman üstüne düşündüğüm bir alan.

"Öyleyse yaşadığımız sorunun nedenini anlamaya çalışalım ve son turlarda daha iyi olmak için neler yapabileceğimizi keşfedelim." dedi.

Joan Mir, Team Suzuki MotoGP

Joan Mir, Team Suzuki MotoGP

Photo by: MotoGP

Mir, yeni motorun arka lastik sorunlarına katkıda bulunduğuna inanmıyor, ona göre sorunların temel sebebi motosikleti yanlış ayarlamaları.

Mir, "Elbette elektronik tarafında biraz daha çalışmamız gerekiyor, muhtemelen mükemmel değildi."

"Ama bence bu sorun daha çok motosiklet ayarlarından, motor geometrisinden, motosikleti anlama çabamızdan kaynaklanıyordu. Geçen yıl son yarışlarda, yarışın son turlarında zorlanıyordum." dedi.

Takım arkadaşı Alex Rins, lastik seçimlerinin Suzuki için "fazla yumuşak" olmasından kaynaklanabileceğini düşündüğü ön lastik sorunlarından muzdaripti. İspanyol pilot, yaklaşık dört saniye geride yedinci sırada yer aldı.

Rins, "Biraz garipti çünkü yarışın ilk bölümünde daha hızlı sürücüleri geçmekte zorlanıyordum. Ama sonra [Jorge] Martin'i geçtikten sonra yalnız kaldığımda, öndeki sürücüye, Joan'a yetişmeye çalışırken işer daha da garipleşti. Motosikleti resmen ittiriyordum, zorluyordum ama ön tarafta çok fazla problemim vardı."

"Daha önce hiç olmayan bir şeydi, frenleme iyiydi ama viraja girerken -belki de lastik bizim için çok yumuşaktı- ama bu tür sorunlar yaşıyordum."

Suzuki, yarış öncesindeki güçlü görünümünü Pazar gününe taşıyamamasına rağmen, Mir Japon markanın geri döneceğine inanıyor.

Mir, "Önümüzde çok sayıda üretici var, bu doğru. Ama dürüst olmak gerekirse bu sadece ilk yarış. Burada mücadele eden insanların gelecekte mücadelenin içinde olacaklarını düşünmüyorum."

"Umarım her şey normale döner. Takım olarak ilk beş için savaşmaktan başka söyleyecek daha çok şeyimiz olduğunu düşünüyorum."

"Endişelenmiyorum. Her şeyin iyiye gideceğini biliyorum." dedi.

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