Mir, Katalonya GP'deki strateji hatası nedeniyle öfkeli

Geçtiğimiz pazar günü günü gerçekleştirilen yarışa en iyi isimler daha sert arka lastiği tercih ederken, Suzuki sürücüsü Mir 24 turluk yarış için orta lastiği seçti.

Yarışa 10. sıradan başlayan Mir, ilk turda dördüncü sıraya yükseldi ve yarışın ilk bölümünde lastiklerini koruyarak kendini podyum mücadelesinde tuttu.

Damalı bayrağı ilk dört sırada gören isimler, yarışın ilerleyen kısımlarında 1:40'lı turlar atarken, Mir'in hızı 16. turdan itibaren 1:41'lere geriledi ve podyum savaşını kaybetti.

Mir, yarışta galibiyet için yapması gereken her şeyi yaptığını düşünüyor ve lastik seçiminden ötürü ise kızgın.

Fabio Quartararo'nun cezasından sonra dördüncü sıraya çıkan Mir "Lastikleri çok aşındırmayacak şekilde sürerek elimden geldiğince lastikleri korumaya çalıştım, ilk birkaç turda yapmam gerekeni yaptım fakat daha sonra lastik performansı önemli ölçüde düşmeye başladı."

Joan Mir, Team Suzuki MotoGP Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

“İlk dört sürücü sert lastiklerdeydi ve orta lastiği seçen ilk kişi bendim. Bundan ötürü kızgınım çünkü başka bir seçenek seçebilirdik." dedi.

Potansiyel olarak yarışı kazanabilecek forma sahip olup olmadığı sorusuna Mir, “Evet, bu yüzden çok kızgınım, ilk turlarda ön bölüme daha yakın olmamız gerekiyordu ve bugün harika gitti."

“10. sıradan başladım ve karmaşık olmasına rağmen yapmam gerekeni yaptım, iyi olmak ve geçiş yapabilmek adına lastikleri koruyabilmek için iyi bir pozisyona geldim."

“Kazanmak için atmamız gereken adımları attım ve galibiyetin, bir strateji hatası yüzünden uzaklaştığını görmek beni üzüyor."

“Bundan ders çıkarmalıyız, bugün strateji bizim tarafımızda değildi fakat bazen böyle olabilir."

Mir, Alex Rins'in yokluğunda çok daha az veriye sahip olduklarını ve orta lastiği seçerken de kararı kendisi alsa bile, yeterince veri olmada bunu yaptığını söyledi.

"Orta lastikle piste çıkma kararını alan benim. Fakat pistte olan tek Suzuki bendim ve her şeyi kendim yapmak zorundaydım. Her iki lastiği birden denemek için yeterli zamanım olmadı, herhangi bir bilgimiz yoktu ve stratejik kararlar vermek bizim için biraz zordu.”