Mir, iki yıldır yaşadıklarına rağmen neden Honda'da kalmak istiyor?

Autosport tarafından yapılan habere göre Joan Mir'in MotoGP'de Honda ile iki yıl daha kalacak olması, son iki sezonda yaşadığı mutsuzluk göz önüne alındığında bazıları için sürpriz oldu.

Mir için son üç yılı acımasız olarak nitelendirmek hafif kalır.

2020 dünya şampiyonu, 2022'nin başlarında Suzuki ile sözleşmesini yenilemek üzereydi, ancak Japon marka yıl sonunda seriden çekilme kararı aldığında şok yaşadı.

Bu durum, Mir'i 2023/24 sezonları için fabrika Honda takımı ile anlaşmaya mecbur bıraktı ve Marc Marquez’in 2019’daki son şampiyonluğundan sonra RC213V'nin rekabet gücü düşerken zor bir dönemin içine adım attı.

Geçen sezon yaşadığı çok sayıda sakatlık sorunu, Mir’i beş grand prix’den uzak tuttu ve sezonu sadece 26 puanla bitirdi.

Bu, modern MotoGP döneminde tam zamanlı bir Repsol Honda sürücüsü için en kötü puan toplamı olarak tarihe geçti. Daha önce bu kötü rekor, 2019'da takımla geçirdiği tek yılda 28 puan toplayan üç kez MotoGP şampiyonu Jorge Lorenzo’ya aitti (Stefan Bradl’ın 2020’de topladığı 27 puan bu istatistik için dikkate alınmamaktadır, çünkü Marc Marquez’in ilk turda kolunu kırması sonucu yedek olarak çağrılmıştı).

Japon üreticilere yardımcı olmak için getirilen imtiyaz düzenlemelerine rağmen 2024 yılında da işler düzelmedi.

Mir şu anda 13 puanla genel sıralamada 18. sırada ve en iyi GP sonucunu 12. olarak elde etti. Şampiyonada en iyi Honda sürücüsü olan Mir, yine en iyi sonucu 12.lik olan LCR’den Johann Zarco’nun dört puan önünde ve Zarco’nun takım arkadaşı Takaaki Nakagami onun bir puan gerisinde yer alırken, Mir’in takım arkadaşı Luca Marini ise yedi turdan sonra henüz puan almadı.

Joan Mir, Repsol Honda Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Mir bu sezon şimdiden yedi kez kaza yaptı (2023'te 24 kez kaza yapmıştı), Honda ise yılın büyük bölümünde sezon öncesi testlerde bulduğu motor karakteristiğinin "beklenmedik" sorunlara yol açması nedeniyle çok az gelişim gösterebildi. Dolayısıyla, motorun zayıf yol tutuşu ve kontrolü ile ilgili pek fazla gelişim yapılmadı.

İtalyan GP’sinde sürücü piyasası canlanmadan önce, işaretler Mir’in devam etmektense emekliliğe yaklaştığını gösteriyordu. Ancak bu durum değişti.

"Öncelik bir yıl önce Honda’da kalmak oldu, çünkü Honda'nın tarihindeki muhtemelen en kötü dönemin bir parçası olmak konusunda şanssız olduğum doğru,"

"Ayrılırsam bu projede başarısız olacağım hissi hala var. Çünkü geçmişte bu projeyi bırakan bir başka sürücü, geçmişte bazı iyi sonuçlar elde etmişti ve bu benim durumum değil.

"Bu takımla iyi sonuçlar elde edemedim ve ayrılırsam farklı bir his yaşayacağım. Bu yüzden şu anda öncelik bu. Tabii ki karar verilmiş değil çünkü farklı seçenekler var. Ama öncelik bu." dedi Mir Hollanda GP'sinde Perşembe günü.

Mir, geçen yıl İtalyan GP’sinde geçirdiği bir kazadan sonra sakatlık nedeniyle ara verdiğinde emekliliği düşündüğünü açıklamıştı, ancak başarısızlık korkusu onu önündeki zorluk için motive etti. Marc Marquez ayrılacağını açıkladığında Mir, HRC'nin arkasında durması gereken lider olarak öne çıktı.

Elde edilen sonuçlara rağmen, takım arkadaşları 2024’te birçok kez Mir’in cumadan pazara kadar olan süreçte motorun hız sınırını artırabilen tek Honda sürücüsü olduğunu belirttiler.

Onu kaybetmek Honda için büyük bir darbe olurdu. Ancak tersi söylenemez, çünkü Mir’in kalibresindeki bir sürücü, Honda'nın şu ana kadar sunduğundan çok daha iyisini hak ediyor.

Joan Mir, Repsol Honda Team Photo by: Repsol Media

Ancak Mir, Honda'nın üzerinde çalıştığı ve gittiği yönden ikna olmuş durumda.

"Gelenin daha iyi olacağını düşünüyorum," dedi. "Bunun, rakiplerimizle rekabet etmeye yetecek adım olup olmayacağını bilmiyorum, çünkü biz her geliştiğimizde diğerleri de gelişiyor. O potansiyele asla ulaşamıyoruz. Ama yakınlaşacağımız kesin. Bundan eminim.”

"Ve gitmek istedikleri yön çok ilginç. Bu sezon biraz şanssız olduk çünkü Sepang testinde oldukça iyi görünen bir motor karakteri, sonra bize bazı beklenmedik sorunlar çıkarmaya başladı. Geri dönmek zorunda kaldık, mühendisler bunun üzerinde çalışmak ve geliştirme yapmak zorunda kaldılar. Burada biraz zaman kaybettik." diye açıkladı Mir.

Mir, Honda'nın gittiği yönün kendisini nasıl heyecanlandırdığı hakkında yorum yapmadı. Ancak Yamaha’nın Hollanda GP’si için yeni bir motor getirdiği ve HRC’den daha hızlı bir hızda geliştirme ve test yapıyor olduğu gözünden kaçmayacak gibi görünüyor.

Ayrıca Mir’in Honda dışındaki seçeneklerinin sınırlı olduğu ve Honda’nın sunduğu mali pakete kıyasla kesin bir kadroya sahip olmayan birkaç takım olduğu gerçeğinin de göz önünde bulundurulması gerekiyor.

Mir bir anlamda risk alıyor, çünkü bir sonraki büyük güncellemenin Eylül ayına kadar gelmesi beklenmiyor. Ancak Assen'de İspanyol medyasına verdiği demeçte, beklemenin bir risk olduğunu çünkü koltuksuz kalabileceğini söyledi.

Bu durumda Mir'in kendini güvenceye almış gibi duruyor. Ancak Honda'daki dönemi ne kadar kötü geçmiş olursa olsun, Japon markaya iki yıllık bağlılık kararı emeklilik kararından daha anlaşılır görünüyor.