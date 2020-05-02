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Resmi: Mir, iki sene daha Suzuki ile yarışacak

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Resmi: Mir, iki sene daha Suzuki ile yarışacak
Çeviren: Abdullah Çelik, Şef Editör
2 May 2020 10:19

Suzuki, Joan Mir ile anlaşma yenilediklerini ve 2022 MotoGP sezonunun sonuna kadar birlikte yarışacaklarını duyurdu.

Suzuki, Alex Rins ile iki senelik anlaşma yenilediğini duyurmasının ardından bugünkü Instagram yayınında Joan Mir'in de iki sene daha takımda olacağını duyurdu.

Geçen sene Moto2'den Suzuki ile MotoGP'ye giriş yapan Mir, sezonu 12. sırada tamamlamıştı ve en iyi sonucu Avustralya'daki beşinciliği olmuştu.

İspanyol sürücünün 2021 için Ducati'nin hedefinde olduğu biliniyordu. Geçen ay Motorsport.com'a konuşan Suzuki takım patronu Davide Brivio, Mir'in takımda kalması için sadece imzaların atılması gerektiğini söylemişti.

Mir, "Suzuki ile iki senelik daha anlaşma imzaladığım için çok mutluyum. Anlaşma yenilemek şu anda olabilecek en iyi şeydi ve hayalim yine gerçek oldu."

"Devam etmek gerçekten önemliydi çünkü artık öğrenmek ve potansiyelimi göstermek için daha fazla zamanım olacak."

"İki sene çok hızlı geçebilir ancak yüksek seviyede mücadele etmeye hazırım. Bunu gerçekleştirmek için her gün çok sıkı çalışıyoruz."

"Kişisel olarak da çok mutluyum çünkü gerçekten iyi bir takıma ve ekibe sahibim. Suzuki'deki herkese bana olan güvenlerinden dolayı teşekkür etmek istiyorum. Bakalım alabileceğim sonuçları alabilecek miyim?" dedi.

Suzuki, 2021 için sürücü kadrosunu tamamlayan ikinci ekip oldu. Daha önce Yamaha, 2021'de Maverick Vinales ve Fabio Quartararo ile yarışacağını duyurmuştu.

2021 için anlaşması olan diğer isimler Marc Marquez (Honda) ve Tito Rabat (Avintia Ducati).

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