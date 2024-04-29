Mir: "Honda yeni MotoGP konseptiyle 'net bir yön' buldu"

2024'teki dört yarışın ardından Honda, üreticiler sıralamasında sadece 13 puan topladı ve henüz hiçbir Honda sürücüsü grand prix'de ilk 10'a giremedi.

Mir, Amerika Grand Prix'si sırasında Honda'yı yanlış motosiklet konseptini benimsediği için çok eleştirdi ve markanın bunun için "sorumluluk alması" gerektiğini söyledi.

Ancak Pazartesi günü yarış sonrası Jerez testinde, yerel saatle 14:00 itibariyle 20. sırada yer alan Mir, testin açılış saatlerinde denediği motosikletle moral bulduğunu ve Honda'nın şimdi geliştirmek için doğru yönü bulduğunu hissettiğini söyledi.

Mir, "Benim için gün görebileceğinizden daha olumluydu çünkü farklı bir konsept denedik. Ve dürüst olmak gerekirse, bence işe yarıyordu, gelecek için almak istediğim yön buydu."

"Bu geliştirmemiz gereken bir yön ama bence gelecekte bazı potansiyelleri olabilir - şimdi değil ama gelecekte."

"Ve aşağı yukarı olumluydu çünkü nihayetinde gitmemiz gereken yönü biliyoruz ve bu güzel." dedi.

Joan Mir, Repsol Honda Takımı Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Test ettiği motorun yeni bir motor olup olmadığı sorulduğunda Mir şunları ekledi: "Şey... motor üzerinde farklı şeyler test ediyoruz, muhtemelen [tam] bir motor değil, ama yönü anlamak için farklı şeyler. Sanırım bazı şeyleri netleştirdim."

Honda test sürücüsü Stefan Bradl geçen hafta sonu İspanya GP'sinde bir laboratuvar motosikletiyle yarıştı, ancak Mir bu motosikletin "doğru yön olmadığını ve Jerez hafta sonu için kendi motoruyla devam etmeye karar verdiğini söyledi.

Honda'nın bu yılki en önemli sorunlarından biri motosikletin dönüşlerinin zayıf olması oldu, ancak Mir'in Pazartesi günü Jerez'de denediği yeni motosiklet konsepti bu durumu iyileştirmiş gibi görünüyor.

Yeni motosikletin neyi daha iyi yaptığı sorulduğunda Mir, "Eksik olan dönüşü bulmaya çalışıyoruz."

"Bu sahip olabileceğimiz en zayıf nokta ve görünüşe göre bu şeyle daha fazla dönüş yapabileceğimizi anladık."

"Diğer alanlarda çok şey kaybettiğimiz doğru ama bunlar iyileştirmek için çok fazla marjın olduğu alanlar. Bu da bize bir yön veriyor." şeklinde cevap verdi.