Mir: "Honda MotoGP motosikletinin start prosedürünü ezberlemek kabus gibiydi"

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2020 MotoGP şampiyonu, Suzuki'nin 2022 sonunda MotoGP'den ayrılma kararı almasıyla 2023 ve 2023 sezonları için Honda ile anlaşmaya vardı.

2023 sezon öncesi testleri Honda için pek kolay geçmedi. 8 kez dünya şampiyonu olan takımın deneyimli sürücüsü Marc Marquez, 2023 motosikletlerinin beşincilik ile onunculuk arasında bir pozisyon için mücadele edebileceğini söylemişti.

Portekiz testlerinde 13. olmasına rağmen en yukarıda yer alan Honda sürücüsü olan Mir, Honda motosikletine alışmakta zorlandığını kabul etti.

Mir, "Her şeyi ezberlemek bir kabustu çünkü cihazın ön tarafıyla alakalı pek çok şey yapmak zorundayız."

"Önce boşa alıyorsunız ki bu normal bir motosiklete göre normal boş değil, sonra durun, kalkış kontrolü aşağı indirin, her şeyin doğru olup olmadığını kontrol edin, sonra başlayın."

"Bu zor çünkü Suzuki'de bunların hepsi çok farklıydı. Her şeyi değiştirmek zordur."

Joan Mir, Repsol Honda Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

"Ancak her şey zaman meselesi. Sezonun beşinci yarışına kadar bunları tekrar tekrar yapınca, bunları otomatik olarak yapıyorsunuz." dedi.

Mir, Suzuki'den ayrılıp Honda motosikletine geçen tek isim değildi. Eski takım arkadaşı Alex Rins de LCR ile Honda motosikletine geçiş yaptı.

Mir'le birlikte Suzuki'nin eski teknik şefi Ken Kawauchi de Honda'ya geçiş yapmıştı. Mir, bunun harika bir hamle olduğunu söyledi.

Mir, "Ken-san'ı garajda görmek bana güven veriyor. Suzuki'de birlikte inanılmaz sonuçlar aldık ve onun bu sürecin bir parçası olması harika bir şey. Onunla çalışmaya devam ettiğim için minnettarım. Onun Suzuki'deki gibi iyi iş çıkarabileceğini düşünüyorum."

"Ancak her şeyi anlamak, tüm insanları tanımak için biraz daha zamana ihtiyacımız var. Bu yolda ilerlediğimizi düşünüyorum." dedi.