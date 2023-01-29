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MotoGP Son dakika

Mir, Honda ile antrenmanlara başladı

Joan Mir, Honda CBR1000RR ile piste çıktı ve yeni sezon hazırlıklarına hız verdi.

Antón Quintiá
Ekleyen:
, Redactor
Çeviren:
Ezel Tan
, Editör
Mir, Honda ile antrenmanlara başladı
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MotoGP takımlarının ve sürücülerinin 2023 sezon öncesi testlerine başlamasına çok az bir süre kaldı, bu nedenle tüm sürücüler şimdiden yeni şampiyonaya hazırlanıyorlar.

Geçen hafta Marc Marquez, Honda CBR600RR ile sürüş yapmıştı, bu kez sıra Cheste'de CBR1000RR kullanan Joan Mir'deydi.

Eski Suzuki sürücüsünü böylelikle ilk kez Honda logoları taşıyan bir motosikletle piste çıkmış oldu. Sözleşme gereği, sporcular yıl bitene kadar yeni takımlarının renkleriyle yarışamıyorlar veya onların renk düzenini taşıyan motosikletleri kullanamıyorlar. Bu yüzden motosikletler ve tulumlar, genellikle siyah oluyor.

 

2023 sezonu, Joan Mir'in 2018'de girdiği MotoGP'de Suzuki dışında bir takımla yarıştığı ilk yıl olacak. İspanyol sürücü, 2020'de birçok kişiyi şaşırtarak dünya şampiyonluğunu kazanmayı başarmıştı. Ancak o zamandan beri aynı performansı gösteremedi ve 2022 sezonu onun için zor geçti.

Yıl boyunca yaptığı çok sayıda hata ve kaza, podyuma çıkmasına bile engel oldu.

Şimdi Mir'den beklentiler oldukça yüksek olacak çünkü daha önce bu motosiklette yarışan Pol Espargaro, takımın beklentilerini pek de karşılayamamıştı.

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