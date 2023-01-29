Mir, Honda ile antrenmanlara başladı
Joan Mir, Honda CBR1000RR ile piste çıktı ve yeni sezon hazırlıklarına hız verdi.
MotoGP takımlarının ve sürücülerinin 2023 sezon öncesi testlerine başlamasına çok az bir süre kaldı, bu nedenle tüm sürücüler şimdiden yeni şampiyonaya hazırlanıyorlar.
Geçen hafta Marc Marquez, Honda CBR600RR ile sürüş yapmıştı, bu kez sıra Cheste'de CBR1000RR kullanan Joan Mir'deydi.
Eski Suzuki sürücüsünü böylelikle ilk kez Honda logoları taşıyan bir motosikletle piste çıkmış oldu. Sözleşme gereği, sporcular yıl bitene kadar yeni takımlarının renkleriyle yarışamıyorlar veya onların renk düzenini taşıyan motosikletleri kullanamıyorlar. Bu yüzden motosikletler ve tulumlar, genellikle siyah oluyor.
2023 sezonu, Joan Mir'in 2018'de girdiği MotoGP'de Suzuki dışında bir takımla yarıştığı ilk yıl olacak. İspanyol sürücü, 2020'de birçok kişiyi şaşırtarak dünya şampiyonluğunu kazanmayı başarmıştı. Ancak o zamandan beri aynı performansı gösteremedi ve 2022 sezonu onun için zor geçti.
Yıl boyunca yaptığı çok sayıda hata ve kaza, podyuma çıkmasına bile engel oldu.
Şimdi Mir'den beklentiler oldukça yüksek olacak çünkü daha önce bu motosiklette yarışan Pol Espargaro, takımın beklentilerini pek de karşılayamamıştı.
Quartararo: "Şampiyonluk savaşına hazırım"
Marquez: "Son yıllarda kolumdaki acı yüzünden kazansam bile acıdan ağladım"
Son Haberler
Toprak Razgatlıoğlu'nun 2023 Yamaha Superbike motosikleti tanıtıldı
Yamaha Dünya Superbike takımı, 2023 şampiyonasında mücadele edeceği yeni motosikletini ve renk düzenini tanıttı.
Vasseur'un Ferrari ile ilk basın toplantısından çıkardığımız 5 ders
Ferrari, eski takım patronu Mattia Binotto'nun istifa ettiğini açıklamasından bu yana çalkantılı bir kış geçirdi.
Windsor: "Piastri, yeni Ayrton Senna olabilir"
Peter Windsor, Oscar Piastri'nin geleceğin en büyük yeteneklerinden biri olduğuna dikkat çekti ve kendisinin yeni Ayrton Senna olabileceğini söyledi.
Vasseur: "Ferrari'nin hedefi kazanmak, Leclerc veya Sainz'la kazanmak değil"
Scuderia Ferrari takım patronu Frederic Vasseur, İtalyan ekibin Charles Leclerc veya Carlos Sainz'ın her ikisiyle de yarış kazanmaya odaklanacağını söylüyor.
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
2 seçeneğiniz var:
- Abone olun.
- Reklam engelleyicinizi devre dışı bırakın.