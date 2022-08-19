Mir, Honda ile anlaşmaya çok yakın!
Honda ile anlaşmaya her geçen gün daha da yaklaşan Joan Mir, Suzuki'deki ekibinin tamamını yanında getirerek takımın dengesini bozmak istemiyor.
Suzuki'nin MotoGP'den ayrılmaya karar vermesiyle birlikte bir anda boşa çıkan 2020 MotoGP şampiyonu, çok ama çok yüksek bir ihtimalle Repsol Honda'ya katılacak ve Marc Marquez'in takım arkadaşı olacak.
İki taraf arasındaki görüşmeler sürerken, ana konulardan birisi de Mir'in ekibinden kimlerin Honda'ya geçeceği.
Honda'daki düzeni ve dengeyi bozmak istemediğini söyleyen Mir, ne zaman geleceğiyle ilgili bir haber alacağımıza yönelik bir soruya, "[Anlaşmaya] gerçekten çok yakınız, hatta düne göre bile daha yakınız! Kısa süre içinde size bir haber verebileceğimizi düşünüyorum."
"Takımı mahvetmek istemiyorum, ancak mevcut kadrolarını, planlarını ve Suzuki'den birkaç kişinin takıma katılıp katılamayacağını da öğrenmem önem taşıyor, nitekim bu insanlar işlerini kaybettiler."
"Elbette tüm ekibimi başka bir takıma götürmek istemiyorum, zaten orada birçok kişi var. Olup biteni anlamaya çalışıyoruz ancak bu kolay bir iş değil. Henüz hiçbir şey kesin değil, dolayısıyla bunun normal bir durum olmadığını, bizleri zorladığını söylemeliyim." dedi.
Suzuki'nin ayrılık haberiyle birlikte formu iyice düşen Mir, bu sene henüz podyuma dahi çıkamadı.
Red Bull Ring'de de iyi bir sonuç elde etmeyi beklemeyen İspanyol sürücü, "Şu anda Suzuki'yi daha iyi olması için zorlayabileceğimiz bir durumda değiliz. Alışılmışın dışında bir durumun içindeyiz."
"Bu zor anlarda önümüze bakmak ve hafta sonlarını tadını çıkarmak daha önemli, bu zihinsel olarak da bize destek olacak." dedi.
Mir, Honda'da Pol Espargaro'nun yerini alacak. Espargaro'nun ise Tech3 KTM'e geçmesi ve anlaşmanın Cumartesi günü duyurulması bekleniyor.
Joan Mir, Team Suzuki MotoGP
Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images
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