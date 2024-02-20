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MotoGP Qatar Sepang Kış testi

Mir: "Honda her testte daha da gelişiyor"

Joan Mir, Honda'nın 2024 motosikletiyle MotoGP sezon öncesi testlerinde yaptığı her çalışmada rakiplerine "daha da yaklaştığını" düşünüyor.

Lewis Duncan
Lewis Duncan
Joan Mir, Repsol Honda Team

Joan Mir, Repsol Honda Team

Gold and Goose / Motorsport Images

2020 dünya şampiyonu, geçtiğimiz kasım ayından bu yana Honda'nın mevcut yönü hakkında genel olarak iyimserdi, çünkü Japon marka girdikleri kısır döngüyü kırmaya çalışıyor.

Mir, pazartesi günü Katar testinin açılış gününün sonunda en iyi zamanın 0.8 saniyeden biraz daha az bir farkla 13. oldu ve motosikletin 2023'te zorlandığı alanların ilk sürüşlerinden hemen sonra daha iyi olduğunu belirtti.

Bu nedenle, 2024 RC213V'nin bu kış testlerdeki her çalışmada daha rekabetçi olmaya yaklaştığını düşünüyor.

Motorsport.com tarafından Honda'nın her testte ilerleme kaydettiğini hissedip hissetmediği sorulduğunda Mir, "Şu anda daha da yaklaştığımızı hissediyorum." 

"İstediğimiz yerde değiliz ama potansiyel görebiliyorum. Geçen yıl çok zorlandığımız bazı alanlarda bugün [ilk gün] motosiklet daha iyiydi."

"Dolayısıyla, ilk gün son sınırı zorlamadan yarışmak ve sıralama turlarındaki tur zamanımı açık ara farkla iyileştirmiş olmak, motosikletle daha iyi ve daha rahat hissedebildiğim anlamına geliyor."

"Hâlâ yapabileceğimi düşündüğüm frenlemeyi yapamıyorum. Ancak bunu yarın ayarlamamız gerekiyor."

"Artık daha fazla keyif alabiliyorum. Bence keyif alırsam, normalde hızlı olurum." dedi.

Joan Mir, Repsol Honda Team

Joan Mir, Repsol Honda Team

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Honda'yı birkaç yıldır rahatsız eden önemli zayıflık, Katar testinin ilk gününden sonra Mir'in de tekrar üzerinde durduğu çekiş eksikliğidir.

Mir, "Dürüst olmak gerekirse, yol tutuş ve çekiş şu anda iyileşmedi. Sepang'dan bu yana durum aynı. Sadece elimizdekilerle idare etmeye çalışıyoruz."

"Potansiyel olduğunu düşünüyorum ama kesinlikle bu bizim zayıf noktamız. Yol tutuş ve hızlanma."

"Ayrıca yarışta son turlarda bu sorunu yaşadığınızda mücadele ediyorsunuz. İdare edebilirsiniz ama her zaman diğerlerinden daha fazla düşersiniz."

Katar testi gelecek ayki sezon açılışı öncesinde Salı günü sona erecek, ancak Honda yeni imtiyaz sistemi sayesinde yarışçılarıyla sezon boyunca testlere devam edebilecek.

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