Tüm Seriler
Prime'a abone ol

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye
MotoGP Katalonya GP

Mir: "Honda güncellemelerle iki ileri bir geri gidiyor"

Joan Mir, MotoGP Katalan Grand Prix'sinin "kabus gibi” olduğunu söyledi ve yarıştığı güncellenmiş motoru, Honda'nın "ileride iki adım atmak için bir adım geri atması" olarak değerlendirdi.

Lewis Duncan German Garcia Casanovs
Joan Mir, Repsol Honda Team

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Honda, kapalı kapılar ardında gizli testler yaparak sorunlu 2024 paketini iyileştirmek için çalışıyor, ancak sürücüler geçtiğimiz hafta sonu Barcelona'da beklenen iyileştirmelerden bazılarını henüz alamadı.

Johann Zarco yeni bir aerodinamik paketle yarışırken, Mir ve Luca Marini de güncellenmiş bir motor kullandı.

Ancak bu güncellemeler Barcelona'da Honda'ya pek yardımcı olmadı, LCR ile yarışan Takaaki Nakagami; Mir, Zarco ve Marini'nin önünde, yarış galibinin 30 saniye ardında ve 14. sırada yarışı tamamladı.

Barcelona'daki düşük yol tutuşu, Honda'nın çekiş sorunlarını daha da artırdı ve Mir, güncellenmiş motor konfigürasyonunun bu durumu daha da kötüleştirdiğini belirtti.

Ancak, Mir, Honda'nın bu yeniliklerle devam etmesi gerektiğine inanıyor çünkü iyileştirme potansiyelinin, daha önce kullandığı konfigürasyondan daha yüksek olduğunu düşünüyor.

Katalan GP'si hakkında konuşan Mir: "Gerçekten kabus gibiydi."

"Hafta sonu boyunca çok kötü hissettim.”

"Dediğim gibi, bu pistte zorlanmayı bekliyordum. Farklı bir motor konfigürasyonu kullanıyoruz ve bununla iyi hissetmiyorum. Spin seviyesi muhtemelen öncekine göre daha kötü ve maksimum hız çok daha düşük."

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

“Diğer yarışlarda, lider grubu çok daha yakından takip edebiliyordum ve muhtemelen ilk 10’dakilerle mücadele edebilirdim.”

“Burada bunu yapma şansım yoktu. Muhtemelen gelecekte iki adım ileri gitmek için bir adım geri attık. Ama şu an için durum bu şekilde ve zor.”

Mir sözlerine şunu ekledi: “Güncellenmiş motorun potansiyeli daha yüksek. Kısa vadede, bazı güncellemeleri almak muhtemelen daha iyi olacak. Yani, bu doğru bir tercihti.”

Marini, Mir’in geri bildirimlerine katıldı ama aynı zamanda şimdi motosikleti sürmekten keyif aldığını belirtti.

“Yeni güncellemeyle, spin daha fazla.” 

“Bu bizim sorunlarımızdan biri, ama bu pistte spin herkes için bir sorun – bence Pecco [Bagnaia] için de!"

“Bu yüzden, hangi alanda çalışmamız gerektiğini anlamak için odaklanmalı ve akıllıca davranmalıyız."

“Bana göre, harika bir iş çıkarıyoruz, sadece daha fazla güncelleme beklememiz ve daha fazla performans bulmamız gerekiyor ancak şimdi en azından motosikletten keyif alabiliyorum."

“Kendimi inanılmaz hissetmiyorum ama kesinlikle sezonun ilk yarışlarına göre çok daha iyiyim. En azından, şimdi motosikletimi sürebiliyorum, kendimi savunabiliyorum ve saldırabiliyorum, bu harika.”

“Ama hâlâ performans eksikliğimiz var. Bu yüzden yeni güncellemeleri bekliyoruz. Belki Mugello'da daha fazlasını elde edebiliriz.”

Neva Ünsaldı

Watch: Time for the Italian GP in MotoGP

Motorsport topluluğunun bir parçası olun

Yorumlara katılın

Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

Önceki haber Bezzecchi, Ducati fabrika takımıyla görüşmediği için "üzgün değil"
Sonraki haber Martin, 2025'te Ducati fabrika takımına geçmeye hazırlanıyor!

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Lewis Duncan
Daha fazlası
Lewis Duncan
Acosta: "Motosiklet sorunu nedeniyle podyumum çöp oldu"

Acosta: "Motosiklet sorunu nedeniyle podyumum çöp oldu"

MotoGP
Katalonya GP
Acosta: "Motosiklet sorunu nedeniyle podyumum çöp oldu"
Aprilia, Espargaro yerine geçecek pilot hakkında ipucu verdi

Aprilia, Espargaro yerine geçecek pilot hakkında ipucu verdi

MotoGP
Aprilia, Espargaro yerine geçecek pilot hakkında ipucu verdi
Bagnaia, Barselona'daki sprint kazasıyla nasıl büyük bir fırsatı daha kaybetti?

Bagnaia, Barselona'daki sprint kazasıyla nasıl büyük bir fırsatı daha kaybetti?

MotoGP
Katalonya GP
Bagnaia, Barselona'daki sprint kazasıyla nasıl büyük bir fırsatı daha kaybetti?
Joan Mir
Daha fazlası
Joan Mir
Mir: "Honda yeni MotoGP konseptiyle 'net bir yön' buldu"

Mir: "Honda yeni MotoGP konseptiyle 'net bir yön' buldu"

MotoGP
Mir: "Honda yeni MotoGP konseptiyle 'net bir yön' buldu"
Mir: "Honda yeni motosikletinde yanlış yöne gidiyor"

Mir: "Honda yeni motosikletinde yanlış yöne gidiyor"

MotoGP
Amerika GP
Mir: "Honda yeni motosikletinde yanlış yöne gidiyor"
MotoGP Honda patronu: "Marini'nin çalışma metodu çok ilginç"

MotoGP Honda patronu: "Marini'nin çalışma metodu çok ilginç"

MotoGP
Qatar Sepang Kış testi
MotoGP Honda patronu: "Marini'nin çalışma metodu çok ilginç"
Repsol Honda Team
Daha fazlası
Repsol Honda Team
Repsol, 2024 sonrası Honda ile yollarını ayıracak

Repsol, 2024 sonrası Honda ile yollarını ayıracak

MotoGP
Repsol, 2024 sonrası Honda ile yollarını ayıracak
Marini 2024'teki performansından mutlu değil

Marini 2024'teki performansından mutlu değil

MotoGP
Katalonya GP
Marini 2024'teki performansından mutlu değil
Honda: "2024 yaz arasından sonra performans artışı görmek makul olur"

Honda: "2024 yaz arasından sonra performans artışı görmek makul olur"

MotoGP
Amerika GP
Honda: "2024 yaz arasından sonra performans artışı görmek makul olur"

Son Haberler

Brundle: "Red Bull'un yaşadığı gerilemenin sebebi 'iç karışıklıklar'"

Brundle: "Red Bull'un yaşadığı gerilemenin sebebi 'iç karışıklıklar'"

F1 Formula 1
Monako GP
Brundle: "Red Bull'un yaşadığı gerilemenin sebebi 'iç karışıklıklar'"
Hamilton, Monako’ya getirilen ön kanadın Russell’ın aracına takılmasını istemiş

Hamilton, Monako’ya getirilen ön kanadın Russell’ın aracına takılmasını istemiş

F1 Formula 1
Monako GP
Hamilton, Monako’ya getirilen ön kanadın Russell’ın aracına takılmasını istemiş
Marquez, Pramac MotoGP'ye geçişi reddetti: "Bu benim için bir seçenek değil”

Marquez, Pramac MotoGP'ye geçişi reddetti: "Bu benim için bir seçenek değil”

MGP MotoGP
İtalya GP
Marquez, Pramac MotoGP'ye geçişi reddetti: "Bu benim için bir seçenek değil”
Castrol Ford Team Türkiye, Ali Türkkan ile Türk Bayrağını WRC Podyumunda Dalgalandırmayı Hedefliyor

Castrol Ford Team Türkiye, Ali Türkkan ile Türk Bayrağını WRC Podyumunda Dalgalandırmayı Hedefliyor

WRC WRC
İtalya Rallisi
Castrol Ford Team Türkiye, Ali Türkkan ile Türk Bayrağını WRC Podyumunda Dalgalandırmayı Hedefliyor

İletişim

© 2024 Motorsport Network. Tüm hakları saklıdır.

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye