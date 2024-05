Mir: "Honda güncellemelerle iki ileri bir geri gidiyor"

Honda, kapalı kapılar ardında gizli testler yaparak sorunlu 2024 paketini iyileştirmek için çalışıyor, ancak sürücüler geçtiğimiz hafta sonu Barcelona'da beklenen iyileştirmelerden bazılarını henüz alamadı.

Johann Zarco yeni bir aerodinamik paketle yarışırken, Mir ve Luca Marini de güncellenmiş bir motor kullandı.

Ancak bu güncellemeler Barcelona'da Honda'ya pek yardımcı olmadı, LCR ile yarışan Takaaki Nakagami; Mir, Zarco ve Marini'nin önünde, yarış galibinin 30 saniye ardında ve 14. sırada yarışı tamamladı.

Barcelona'daki düşük yol tutuşu, Honda'nın çekiş sorunlarını daha da artırdı ve Mir, güncellenmiş motor konfigürasyonunun bu durumu daha da kötüleştirdiğini belirtti.

Ancak, Mir, Honda'nın bu yeniliklerle devam etmesi gerektiğine inanıyor çünkü iyileştirme potansiyelinin, daha önce kullandığı konfigürasyondan daha yüksek olduğunu düşünüyor.

Katalan GP'si hakkında konuşan Mir: "Gerçekten kabus gibiydi."

"Hafta sonu boyunca çok kötü hissettim.”

"Dediğim gibi, bu pistte zorlanmayı bekliyordum. Farklı bir motor konfigürasyonu kullanıyoruz ve bununla iyi hissetmiyorum. Spin seviyesi muhtemelen öncekine göre daha kötü ve maksimum hız çok daha düşük."

“Diğer yarışlarda, lider grubu çok daha yakından takip edebiliyordum ve muhtemelen ilk 10’dakilerle mücadele edebilirdim.”

“Burada bunu yapma şansım yoktu. Muhtemelen gelecekte iki adım ileri gitmek için bir adım geri attık. Ama şu an için durum bu şekilde ve zor.”

Mir sözlerine şunu ekledi: “Güncellenmiş motorun potansiyeli daha yüksek. Kısa vadede, bazı güncellemeleri almak muhtemelen daha iyi olacak. Yani, bu doğru bir tercihti.”

Marini, Mir’in geri bildirimlerine katıldı ama aynı zamanda şimdi motosikleti sürmekten keyif aldığını belirtti.

“Yeni güncellemeyle, spin daha fazla.”

“Bu bizim sorunlarımızdan biri, ama bu pistte spin herkes için bir sorun – bence Pecco [Bagnaia] için de!"

“Bu yüzden, hangi alanda çalışmamız gerektiğini anlamak için odaklanmalı ve akıllıca davranmalıyız."

“Bana göre, harika bir iş çıkarıyoruz, sadece daha fazla güncelleme beklememiz ve daha fazla performans bulmamız gerekiyor ancak şimdi en azından motosikletten keyif alabiliyorum."

“Kendimi inanılmaz hissetmiyorum ama kesinlikle sezonun ilk yarışlarına göre çok daha iyiyim. En azından, şimdi motosikletimi sürebiliyorum, kendimi savunabiliyorum ve saldırabiliyorum, bu harika.”

“Ama hâlâ performans eksikliğimiz var. Bu yüzden yeni güncellemeleri bekliyoruz. Belki Mugello'da daha fazlasını elde edebiliriz.”

