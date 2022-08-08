Mir: “Honda dedikoduları hakkında konuşmak, Suzuki’ye saygısızlık olur”

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Mayıs ayındaki İspanya Grand Prix’sinin ardından Suzuki, şok edici şekilde 2022 sezonunun ardından MotoGP projesini sonlandıracağını açıkladı.

Bu da takımın sürücüleri Mir ve Alex Rins’i, zaten yoğun olan sürücü pazarına dahil etmiş oldu. Rins, Britanya GP hafta sonu öncesinde, LCR’a katılmak için Honda ile iki yıllık bir anlaşma yaptığını açıkladı.

Mir’in ismi ise 2023 için Repsol Honda ile yoğun şekilde anılıyor. Ancak İspanyol sürücü, herhangi bir bilgiyi ifşa etmenin ‘kendisi için olumlu olmayacağı’ sebebiyle bu iddia hakkında yorum yapmak istemedi.

Silverstone’da Autosport’a özel olarak konuşan 2020 dünya şampiyonu Mir, açıklamanın kısa sürede açıklanmasını istediğini, çünkü mevcut takımı belirsiz bir gelecekle karşı karşıyayken kendisine başka bir motosikletle ilgili sorular sorulmasından hoşlanmadığını söyledi.

Gelecek planları hakkında açıklayacak bir şeyi olup olmadığı sorulduğunda Mir, “Şu anda söyleyeceğim herhangi bir şeyin, benim için olumlu olmayacağı bir dönemdeyiz.”

“Bu konuda konuşmamayı tercih ediyorum, çünkü insanların ‘bunu neden söyledin’ diyebileceği bir şey söyleyebilirim.”

“Böyle bir durumda olmak istemiyorum. Ancak size, bir duyuru yapmanın benim için gerçekten önemli olacağını söyleyebilirim. Çünkü bu, herkesin bu tür soruları sormasını engelleyecek ve her yarışta bu sorular soruluyor.”

“Ama bu normal bir şey. Bana geleceğimi sormak sizin işiniz ve insanlar bunu bilmek istiyor.”

“Bunu yönetmek benim için de zor. Örneğin, ‘Repsol Honda gibi çok şey kazanmış bir takımda olmak hakkında ne düşünüyorsun’ gibi bazı sorular soruyorlar.”

“Öncelikle, hiçbir şey duyurulmadı. İkinci olarak, bu yıl yaşadığımız durumda Suzuki ailesinin bir parçası olmakla beraber, başka bir üreticinin ne kadar iyi olduğu hakkında konuşmak biraz saygısızlık olur. Bu durum konusunda rahat değilim.” dedi.

Joan Mir, Team Suzuki MotoGP Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

İlk olarak Suzuki tarafından Mir’e, beklentilerini karşılamayan bir anlaşma teklif edilmiş, markanın ayrılma duyurusundan önce ise iki tarafı da şartlar konusunda anlaştırabilecek bir teklif sunulmuştu.

Ancak İspanyol sürücü, yapılan ilk teklifin, Suzuki içerisinde bir şeylerin döndüğünün işareti olduğunu düşünüyor.

Mir bu konuda, “Bize sundukları ilk seçenek iyi değildi. Ancak yine de gelecekte bir şeyler olabileceğini biliyorlardı ve her şeyi biraz düzeltmek istediler.”

“Yani sebep buydu. Normal bir yıl içerisinde o şekilde bir teklifin ardından bir şeyler olduğunu biraz anlamıştım.”

“Ancak Suzuki’nin ayrılacağını hayal bile edemezdim. O sıralarda menajerimin de dediği gibi görüşmeler yapıyorduk.”

“Anlaşmaya çok yaklaştığımız dönemde her konuyu görüşüyorduk ve durumu biraz anlamaya başlamıştık. Sonrasında ise haberler ortaya çıktı.”

“İkinci teklif, hak ettiğimize çok daha yakındı ve sonra ayrılış haberi geldi. Yani, anlaşmayı imzalamaya hazır değildik ancak görüşüyor ve birbirimizi biraz da olsa anlıyorduk.” ifadelerini kullandı.

Pol Espargaro, KTM ile iki yıllık anlaşma imzaladı

Mir’in Honda’ya muhtemel geçişiyle beraber Espargaro, 2014’te spora giriş yaptığı Tech3 ile gelecek sene yeniden bir araya gelecek.

Espargaro, Perşembe günü Silverstone’da yaptığı açıklamada, iki yıllık bir anlaşma imzaladığını doğruladı ancak bunun Tech3 ve KTM ile olduğunu tam olarak söylemedi. Ancak İspanyol sürücü, 2023’te tanıdık bir motosiklet kullanacağını belirtti.

Espargaro, “Herhangi bir şey söyleyemem, ancak net bir geleceğim var.”

“İki yıllık bir anlaşma imzaladım ve istediğim takıma gidiyorum. Çok şanslıyım, çok iyi bir maaşla iyi bir motosiklette olacağım.”

“Suzuki şampiyonadan ayrılmaya karar verdikten sonra gitmek istediğim yer burasıydı. Bu, tanıdık bir motosiklet.” şeklinde konuştu.