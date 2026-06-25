Mir, Hollanda GP hedefini açıkladı: “İlk beşe girmemizin mümkün olduğunu biliyorum”

Son yarışlarda formunu yükselten Honda cephesinde Luca Marini, Balaton Park'ta beşinci olurken Joan Mir de Brno'da aynı sonucu elde etti. Fabrika ekibinin yükselişi, Macaristan GP'sini altıncı sırada tamamlayan LCR Honda sürücüsü Diogo Moreira'nın performansıyla da desteklendi.

Hollanda GP hafta sonu öncesinde konuşan Mir şunları söyledi: "Assen'e oldukça iyi hissederek geliyoruz. Görünüşe göre en sıcak hafta sonu bizi bekliyor.”

“Assen, Brno ve Macaristan'dan tamamen farklı, kendine has bir pist ama potansiyelimizi göstermeye devam edebileceğimizi düşünüyorum. Burası, geçmişte birçok farklı sürücünün ve motosikletin güçlü olduğu bir yer.”

“Eğer Çekya'daki performansımızı tekrarlayabilirsek ilk beşe girmemizin mümkün olduğunu biliyorum.”

“Son birkaç yıldır şanssızdık ama şansın güzel tarafı her an dönebilmesidir. Bu hafta sonunu en iyi şekilde değerlendirmek istiyorum."

Joan Mir, Honda HRC Fotoğraf: Gold and Goose Photography / Getty Images

Garajın diğer tarafındaysa şu ana kadarki dokuz yarışın altısında ilk 10'a giren Marini, Assen'den büyük bir sonuçla ayrılma konusunda umutlu. Marini, takım arkadaşının dediklerine şunları ekledi: "Hafta sonu için hedefimiz net: Cuma öğleden sonra güçlü olmak.”

“Assen, geçiş konusunda oldukça karmaşık bir pist olabiliyor, bu yüzden yarışa ilk dört çizgiden başlamak işimizi çok kolaylaştıracaktır.”

“Honda HRC Castrol takımındaki ekibim, son zamanlarda motosikleti geliştirmek için çok yoğun çalışıyor. Pazar günü ışıklar söndüğünde takım olarak hafta sonunun en iyi formunda olacağımızdan eminim.”

“Hava durumuna baktığımda bu kadar sıcak bir Hollanda GP'si hatırlamıyorum. Bakalım bu durum işleri nasıl değiştirecek. Geçmişte Assen'de yağmur yağma ihtimali çok daha yüksekti."