Mir: "Her zamankinden daha güçlü hissediyorum

Suzuki sürücüsü, geçen yıl Portimao'daki Algarve GP'de, kariyerinde ilk kez ilk çizgiye oturmuştu ve bu yıl aynı pistte yapılan Portekiz GP'de pole savaşı vermişti.

Mir sonunda Pramac Ducati sürücüsü Johann Zarco'nun 0.195 saniye gerisinde kalmasının ardından ikinci oldu ve kariyerinin en iyi sıralama sonucunu tekrarladı.

Sıralama turlarının ardından konuşan İspanyol sürücü, 2022 motosikletine sürekli güven duyabildiğini ve kendisini hiç bu kadar iyi hissetmediğini belirtti.

Portimao'daki sıralama turlarında aldığı ikincilik hakkında konuşan Mir, "Elde ettiğim pozisyon ve diğer her şey için mutluyum ama yakaladığım güvenden ötürü daha da mutluyum."

"Katar'daki ilk yarıştan bu yana önemli bir güven yakaladık ve adım adım ilerleme kaydediyorum."

"Sanırım artık hazırım ve her zamankinden daha güçlü hissediyorum. Kendimi harika hissediyorum ve bu koşullarda böyle bir sıralama turları geçirmek için kendinize güvenmeniz gerekiyor."

"Motosikletle iyi bir hisse ihtiyacınız oluyor. Aksi takdirde %100'ünüzü zorlayamıyorsunuz. Biz de bunu yapmayı başardık, bu yüzden mutluyum." dedi.

Mir şampiyonluğu kazanmasından bir hafta önce Valensiya'da 2020 Avrupa GP'yi kazanmıştı ve o günden bu yana zafere ulaşamadı.

Motorsport.com'a konuşan Mir, nihayet buna son verecek konumda olup olmadığı sorulduğunda, podyumun en üst basamağına dönmek için ne yapması gerektiğine dair hiçbir fikri olmadığını fakat artık iyi bir konuma geldiğini söyledi.

Mir, "Sezona iyi bir başlangıç ​​yaptığımızı düşünüyorum. Muhteşem olamayabilir ama iyi bir başlangıçtı."

“Ayrıca ben çok stabilim. Bir şeylerin eksik olduğu açıktı ve Austin'den sonra bir şeyi daha iyi anladım."

"Austin normalde sevmediğim bir pist ve orada hızlı değilimdir. Buna rağmen harika bir yarış çıkarıp güçlü bir sonuç almayı başardım."

"Tarzıma daha uygun bir pistte hızlı olabileceğimi biliyorum, bu yüzden şimdiye kadar iyi bir tempo yakaladık ve bu motosikletle her seferinde daha iyiye gittiğimi düşünüyorum."

"Kazanmak için ne yapabiliriz bilmiyorum ama attığımız adımlar iyi adımlar ve geriye düşemeyiz. Sürekli orada olmalı fakat hızlı kalmalıyız.” dedi.

