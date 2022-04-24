Biletler
Oturum aç
Motorsport Network
part of
TV İlanlar Biletler
Uygulamalarımızı indirin
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV İlanlar Biletler
Önceki / MotoGP Portekiz GP öncesi: Yarış gridi Sonraki / Portekiz GP ısınma turları: Kuru zeminde en hızlısı Quartararo
MotoGP / Portekiz GP Haberler

Mir: "Her zamankinden daha güçlü hissediyorum

2020 dünya şampiyonu Joan Mir, Portekiz Grand Prix'si sıralama turlarındaki performansının ardından kendisini her zamankinden daha güçlü hissettiğini söyledi.

Lewis Duncan
Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Şef Editör
Mir: "Her zamankinden daha güçlü hissediyorum
Haberi dinle

Suzuki sürücüsü, geçen yıl Portimao'daki Algarve GP'de, kariyerinde ilk kez ilk çizgiye oturmuştu ve bu yıl aynı pistte yapılan Portekiz GP'de pole savaşı vermişti.

Mir sonunda Pramac Ducati sürücüsü Johann Zarco'nun 0.195 saniye gerisinde kalmasının ardından ikinci oldu ve kariyerinin en iyi sıralama sonucunu tekrarladı.

Sıralama turlarının ardından konuşan İspanyol sürücü, 2022 motosikletine sürekli güven duyabildiğini ve kendisini hiç bu kadar iyi hissetmediğini belirtti.

Portimao'daki sıralama turlarında aldığı ikincilik hakkında konuşan Mir, "Elde ettiğim pozisyon ve diğer her şey için mutluyum ama yakaladığım güvenden ötürü daha da mutluyum."

"Katar'daki ilk yarıştan bu yana önemli bir güven yakaladık ve adım adım ilerleme kaydediyorum."

"Sanırım artık hazırım ve her zamankinden daha güçlü hissediyorum. Kendimi harika hissediyorum ve bu koşullarda böyle bir sıralama turları geçirmek için kendinize güvenmeniz gerekiyor."

"Motosikletle iyi bir hisse ihtiyacınız oluyor. Aksi takdirde %100'ünüzü zorlayamıyorsunuz. Biz de bunu yapmayı başardık, bu yüzden mutluyum." dedi.

Mir took a best-ever P2 in Portimao qualifying

Mir took a best-ever P2 in Portimao qualifying

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Mir şampiyonluğu kazanmasından bir hafta önce Valensiya'da 2020 Avrupa GP'yi kazanmıştı ve o günden bu yana zafere ulaşamadı.

Motorsport.com'a konuşan Mir, nihayet buna son verecek konumda olup olmadığı sorulduğunda, podyumun en üst basamağına dönmek için ne yapması gerektiğine dair hiçbir fikri olmadığını fakat artık iyi bir konuma geldiğini söyledi.

Mir, "Sezona iyi bir başlangıç ​​yaptığımızı düşünüyorum. Muhteşem olamayabilir ama iyi bir başlangıçtı."

“Ayrıca ben çok stabilim. Bir şeylerin eksik olduğu açıktı ve Austin'den sonra bir şeyi daha iyi anladım."

"Austin normalde sevmediğim bir pist ve orada hızlı değilimdir. Buna rağmen harika bir yarış çıkarıp güçlü bir sonuç almayı başardım."

"Tarzıma daha uygun bir pistte hızlı olabileceğimi biliyorum, bu yüzden şimdiye kadar iyi bir tempo yakaladık ve bu motosikletle her seferinde daha iyiye gittiğimi düşünüyorum."

"Kazanmak için ne yapabiliriz bilmiyorum ama attığımız adımlar iyi adımlar ve geriye düşemeyiz. Sürekli orada olmalı fakat hızlı kalmalıyız.” dedi.

In contrast to his team-mate, Rins struggled badly

In contrast to his team-mate, Rins struggled badly

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Takım arkadaşı Alex Rins 23. en iyi zamanı yapabildiği için unutulması gereken hafta sonlarından birisi oluyor.

Rins, bu kadar geride kalmasının strateji hatasından kaynaklandığını söylüyor.

Şu anda şampiyonada ikinci sırada yer alan Rins, "Q1'de olanlara bakarsak, bence en iyi kararı vermedik. Herkesin yaptığı gibi yağmur lastikleriyle başladım."

"Garaja döndüğümde kuru zemin lastiklerine geçmeye karar verdim. Karar iyiydi ancak piste çıkış turumda kuru zemin lastikleriyle çok fazla zorlandım, birkaç kez motosikletin arkasını kaybettim."

"Tekrar pite girmeye karar verdim ve sorun da buydu. Hal böyle olunca elimde sadece bir tur kaldı. Onda da 1:50.0 yaptım ama sarı bayrak nedeniyle derecemi geliştiremedim." dedi.

paylaşım
yorumlar
MotoGP Portekiz GP öncesi: Yarış gridi
Önceki haber

MotoGP Portekiz GP öncesi: Yarış gridi
Sonraki haber

Portekiz GP ısınma turları: Kuru zeminde en hızlısı Quartararo

Portekiz GP ısınma turları: Kuru zeminde en hızlısı Quartararo
Yorumları görüntüle
Lewis Duncan Daha fazlası
Lewis Duncan
Marquez: "Tatlı anlarımdan birinde değilim, motosikletin yardımına ihtiyacım var" Portekiz GP
MotoGP

Marquez: "Tatlı anlarımdan birinde değilim, motosikletin yardımına ihtiyacım var"

Quartararo: "Portekiz GP zaferi bu yılki performansımızın ardından çok özel" Portekiz GP
MotoGP

Quartararo: "Portekiz GP zaferi bu yılki performansımızın ardından çok özel"

MotoGP Portekiz 3. antrenman: Yağmurlu seansta Oliveira lider, Marquez kaza yaptı Portekiz GP
MotoGP

MotoGP Portekiz 3. antrenman: Yağmurlu seansta Oliveira lider, Marquez kaza yaptı

Joan Mir Daha fazlası
Joan Mir
Mir: "Suzuki, 2020'deki gibi 'yükseldiği' yarışlar yapıyor" Amerika GP
MotoGP

Mir: "Suzuki, 2020'deki gibi 'yükseldiği' yarışlar yapıyor"

Mir: "Katar'da yaşadığımız sorunlar üzerine çalışmalıyız" Katar GP
MotoGP

Mir: "Katar'da yaşadığımız sorunlar üzerine çalışmalıyız"

Suzuki sürücüleri, zorlu sıralama turlarına rağmen geliştikleri konusunda hemfikir Katar GP
MotoGP

Suzuki sürücüleri, zorlu sıralama turlarına rağmen geliştikleri konusunda hemfikir

Team Suzuki MotoGP Daha fazlası
Team Suzuki MotoGP
Suzuki, 2023'te Rins ile devam etmek istiyor Portekiz GP
MotoGP

Suzuki, 2023'te Rins ile devam etmek istiyor

MotoGP Amerika 1. antrenman: Rins lider, Marquez geri döndü Amerika GP
MotoGP

MotoGP Amerika 1. antrenman: Rins lider, Marquez geri döndü

Rins, Arjantin'de podyuma çıkmayı beklemiyormuş Arjantin GP
MotoGP

Rins, Arjantin'de podyuma çıkmayı beklemiyormuş

Son Haberler

Marquez: "Tatlı anlarımdan birinde değilim, motosikletin yardımına ihtiyacım var"
MotoGP MotoGP

Marquez: "Tatlı anlarımdan birinde değilim, motosikletin yardımına ihtiyacım var"

Quartararo: "Portekiz GP zaferi bu yılki performansımızın ardından çok özel"
MotoGP MotoGP

Quartararo: "Portekiz GP zaferi bu yılki performansımızın ardından çok özel"

MotoGP Portekiz: Quartararo rahat kazandı, Bastianini yarış dışı kaldı
MotoGP MotoGP

MotoGP Portekiz: Quartararo rahat kazandı, Bastianini yarış dışı kaldı

Portekiz GP ısınma turları: Kuru zeminde en hızlısı Quartararo
MotoGP MotoGP

Portekiz GP ısınma turları: Kuru zeminde en hızlısı Quartararo

Mail listesine üye ol
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.