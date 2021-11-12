Mir: "Galibiyetsiz geçen yılı hazmetmek zor"

Mir, COVID-19 salgını nedeniyle kısaltılan ve dokuz sürücünün yarış kazandığı 2020 sezonunda kariyerinin ilk şampiyonluğunu kazanmıştı.

Suzuki sürücüsü, sezon boyunca oldukça tutarlı bir performans sergilemişti ancak kariyerinin ilk zaferini, yıl sonunda kazandı.

2021'de, GSX-RR'a yönelik gelişim eksikliği ve hem Yamaha hem de Ducati markaların kaydettiği önemli ilerleme, Mir'in bu yıl sadece alt podyum aldığı anlamına geliyordu ve en iyi sonucu Algarve'deki ikinciliğiydi.

Geçen hafta sonu Motorsport.com'a konuşan Mir, bu sezon galibiyet alamamasını kabullenmekte zorlandığını belirtti.

Mir, “Yalan söylemeyeceğim, benim için durum gerçekten zor."

“Kendimden çok fazla şey talep ediyorum, beni her zaman podyumda olmaktan mutlu gibi göremeyeceksiniz, çünkü ben kazanmayı seven biriyim ve bu bana çok pahalıya mâl oluyor."

"İlk yıl çok zorlandım ama gerçek şu ki genel olarak dünya şampiyonalarında dört yıl geçirdim."

"Şimdi altıncı yılımdayım, yani çok yeniyim ve gelişebileceğim yerler var."

"Fakat bu yıla genel olarak beklediğim gibi olmadı. Galibiyetsiz bir yılı hazmetmek zordu ve pek de hoş vakit geçirmedim."

"Geçen yıl MotoGP'deki ikinci yılımdı, çalıştım ve sezon sonunda bir zafer geldi. Daha da fazlası olabilirdi.

"Fakat sonra öyle bir noktaya geliyorsun ki kendi kendine zaten üçüncü sezona girdiğini ve kendini geliştirmen gerektiğini söylüyorsun."

"Şu anda tam olarak bu süreçteyim, dünya şampiyonasında sadece kısa bir süre kaldım ve MotoGP'ye çok çabuk geçtim, bu da hâlâ gelişebileceğim yerler olduğu anlamına geliyor."

Mir, Algarve'de ikinci olmasının ardından 2021 şampiyonasını şampiyon Fabio Quartararo ve Ducati'den Francesco Bagnaia'nın arkasında üçüncü sırada bitirmeyi garantiledi.

Joan Mir, Team Suzuki MotoGP Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images