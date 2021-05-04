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MotoGP / Fransa GP Haberler

Mir galibiyetsiz başlayan 2021 MotoGP sezonu hakkında ''endişeli değil''

Ekleyen:
Yardımcı Editör:
German Garcia Casanovs
Çeviren:
Betim Aker
, Editör

Suzuki'den Joan Mir, galibiyet almadan başladığı MotoGP şampiyonluk mücadelesi hakkında endişeli olmadığını ve 2021'e kolay bir başlangıç yapmayı zaten beklemediğini söyledi.

Mir galibiyetsiz başlayan 2021 MotoGP sezonu hakkında ''endişeli değil''

Katar'da verdiği ikincilik mücadelesinde Johann Zarco ve Francesco Bagnaia'ya mağlup olan Joan Mir, 2007 Nicky Hayden'dan bu yana şampiyon olduğu yılın, ertesi sezonunda ilk yarışta podyuma çıkamayan ilk şampiyon oldu.

Suzuki sürücüsü bu sezon Portekiz'de üçüncü olarak bir podyum alsa da, Jerez'de gerçekleştirilen İspanya Grand Prix'sini beşinci sırada tamamladı.

Buna rağmen, Mir şampiyona lideri Bagnaia'dan sadece 17 puan geride ve şampiyonada dördüncü sırada yer alıyor.

İspanyol sürücü, şu andaki konumuyla ilgili şunları söyledi: ''Şampiyonluk konusunda hiçbir endişem yok çünkü puanların toplamına bakmıyorum.''

''Şu anda her yarışta, elimden gelen her şeyi veriyorum, her Pazar günü maksimum şekilde puan almaya çalışıyorum.  Ancak bizden daha güçlü sürücüleri de görüyoruz.''

''Sezona böyle başlayacağımızı tahmin ediyordum, hatta daha da zor olmasını bekliyordum.''

''Geçtiğimiz yıl dünya şampiyonasını kazanabildim ve geçen sene Jerez'de daha yavaştım.''

''Katar'da podyum için savaştım, Portimao'da podyumdaydım. Bence iyi bir sezon geçiriyorum. Bizden ne bekleniyor, her şeyi kazanmamız mı?''

Joan Mir, Team Suzuki MotoGP

Joan Mir, Team Suzuki MotoGP

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

''Bence iyi gidiyoruz. Hedefimiz her yarışta %100'ümüzü vermek ve Jerez'deki yarışta alabileceğimiz en iyi sonuç beşincilikti.''

Mir, Suzuki'nin Jerez'deki yarışında, daha hızlı sürücülerin adeta bir ''duvar yaratmasından'' dolayı zorlandığını şu sözlerle anlattı: ''Jerez'de olan şey, hepimizin başına geldi ancak muhtemelen Yamaha ve Suzuki sürücüleri bundan daha çok etkilendi çünkü geçiş yapacak kadar güçlü değildik.''

''Motosikleti, diğer motosikletlerin arkasında durdurmaya çalışıyorsunuz ancak onlar bir 'duvar' gibi oluyor.''

''Bazı sürücülerin yarım saniye arkasındaydık, bu motosikleti durduramayacağınız bir duvar gibi. Ön lastikleri çok ısıtıyorsunuz ve sonrasında daha fazlasına sahip oluyorsunuz ancak bunu kullanamıyorsunuz.''

''Bu biraz sinir bozucu ancak bu Jerez'de ilk defa olmuyor, özellikle de sıcak havalarda bu problemleri daha fazla görüyoruz. Bu probleme sahip olan tek kişi ben değildim.''

''Bence sıralamalardaki performansımızı geliştirmeliyiz çünkü eğer önümde kimse olmazsa, tur zamanımı daha iyi geliştirebileceğimden eminim.''

''Yani, bence Jack Miller bizden daha hızlı değildi. Bizi akıllıca davranarak yendi.''

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Quartararo, Jerez MotoGP yarışının ardından kolundan ameliyat oldu

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Seri MotoGP
Etkinlik Fransa GP
Editör Lewis Duncan

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