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Mir, COTA MotoGP antrenmanlarında Suzuki motoru patladığında "korkmuş"

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Çeviren:
Efe Kahya
, Editör

Joan Mir, Cumartesi günü COTA pistinde yapılan MotoGP dördüncü antrenmanlarının başlangıcında, pistin arka düzlüğünde Suzuki motoru patladığı anda "biraz korktuğunu" söyledi.

Mir, COTA MotoGP antrenmanlarında Suzuki motoru patladığında "korkmuş"

Son dünya şampiyonunun GSX-RR'ı, Cumartesi günü yapılan dördüncü antrenmanlarda 11. virajdan çıkmaya çalıştığı sırada patladı. Mir, bu sorunun ardından anında yavaşladı ve arkasından gelen KTM pilotu Miguel Oliveira ile çarpışmaktan son anda kurtuldu.

Mir, ikinci motosikletine geçerek seanstaki sürüşlerine devam etti ve sıralamalarda sekizinciliği aldı. Ancak İspanyol pilot, Suzuki'sinde nelerin yanlış gittiğini bilmediğini ve o anda korktuğunu söyledi.

Dördüncü antrenmanlarda nelerin yanlış gittiği hakkında Motorsport.com'a konuşan Mir, "Motosiklet bir anda durdu. Motorla mı ilgili yoksa başka bir şeyle mi ilgiliydi bilmiyorum, ancak o anda biraz korkmuştum."

"Neler olduğunu bilmiyordum ve olay, tam ivmelenme noktasında yaşandı, bu nedenle çok tehlikeliydi. Şanslıyız ki iyiyiz."

Joan Mir, Team Suzuki MotoGP

Joan Mir, Team Suzuki MotoGP

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Mir, Cuma günkü antrenmanlarda, COTA'nın tümsekli yapısında motosikletinin dengesini bulmakta zorlandı ve İspanyol pilot, bu problemin üçüncü antrenmanlarda da devam ettiğini söyledi.

Ancak dördüncü antrenmanlarda yaşadığı mekanik sorunların ardından Mir, aradığı kazancı bulduğunu ve sıralamalarda sadece sekizinci olmasının nedeninin, ilk sıralama seansına kalmasının ardından ikinci sıralama seansı için sadece bir tane yumuşak lastiği kalması olduğunu söyledi.

Son dünya şampiyonu İspanyol pilot, "Karmaşık bir gündü. Bugünkü ana olay, iyi hisleri yakalamak için üçüncü antrenmanlarda biraz daha fazla beklentim olmasıydı. Ancak bu üçüncü antrenmanlarda değil, dördüncü antrenmanlarda oldu."

"Bugünün sorunu buydu. Bu nedenle ilk sıralama seansına kaldım. Üçüncü antrenman seansında da dünkü sorunları yaşadım ve sonrasında motosikletimiz gelişti."

"Orta hamur lastikler ile bu tur zamanlarını yakalamayı başardım. Bu da bizim yarış temposu ve kalan her şeyde hızlandığımızı gösteriyor, bu oldukça önemli bir şey. Normalde sıralamalarda zorlandığımızı biliyorum, bu nedenle kötü bir tur zamanı atmam sorun değildi."

"İlk sıralama seansında, problem olmadan ikinci sıralama seansına geçtik ve ikinci seansta ise, ikinci çizgi için mücadele etmek için başka lastiğimiz yoktu, bu nedenle ikinci şansı kaçırdık." açıklamalarında bulundu.

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