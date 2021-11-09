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MotoGP / Algarve GP Haberler

Mir: “Bu güçlü hafta sonuna ihtiyacım vardı”

Ekleyen:
Çeviren:
Cem Özel
, Editör

Suzuki sürücüsü Joan Mir, bu sezonki en iyi sonucunu alıp ikinci olduğu Algarve Grand Prix’sine gerçekten ihtiyacı olduğunu söyledi.

Mir: “Bu güçlü hafta sonuna ihtiyacım vardı”

2020 MotoGP dünya şampiyonu, geçtiğimiz ayki Misano ve COTA yarışlarında korkunç hafta sonları geçirmiş ve ‘mental olarak çöktüğünü’ söylemişti. Bunun ardından da bir haftalık izin yapmak zorunda kaldığını belirtmişti.

Pazar günü Portimao’da ise bu sezonki en güçlü hafta sonunu geçiren Mir, MotoGP kariyerinde ilk kez ilk çizgiden start aldı ve yarışı, Francesco Bagnaia’nın ardında ikinci sırada tamamladı.

Yarıştan sonra Mir, sonuçtan ziyade hafta sonunun kendisinden memnun kaldığını ve buna ‘ihtiyacı olduğunu’ söyledi.

2021 sürücüler şampiyonasını üçüncü bitirmeyi garantileyen Mir, “Dürüst olmak gerekirse sonuç için değil, podyum için çok mutluyum.”

“Geçirdiğimiz hafta sonu için mutluyum. İnanılmazdı. İlk andan itibaren çok iyi hissettim ve ilk antrenman seansından itibaren rekabetçi olabildim.”

“Sonrasında, motosiklette iyi hissettiğinizde ve temel iyi olduğunda, her şey kolayca gelişiyor.”

“İhtiyacım olan şey buydu, bunun gibi bir hafta sonuydu. Hava şartları normaldi, iyi şartlarda motosikletimle çokça tur atabildim.”

Joan Mir, Team Suzuki MotoGP

Joan Mir, Team Suzuki MotoGP

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

“Pole pozisyonu ve podyum için savaşabileceğim bir paket verdikleri için takımıma çok teşekkür ederim.”

“Bugün Pecco benden daha iyiydi. Daha verimli şekilde sürüyordu, çünkü o hızda olmak için normalden daha fazla hata yapıyordum. O ise hiç hata yapmıyordu. Tüm yarış boyunca hata yapmasını bekledim, ancak bir tane bile yapmadı.” dedi.

Mir, sezon boyunca Suzuki’nin gelişim eksikliğini eleştirmişti. Ancak İspanyol sürücü, Japon markanın 2022 motosikleti üzerinde çok çalıştığına inandığı için, normalden ‘daha zorlu’ bir kış testi döneminin olmasını bekliyor.

“Sanırım Suzuki sezon ortasında gelişim konusundaki durumu fark etti ve Japonya’da oldukça sıkı şekilde çalışmaya başladılar.”

“Daha fazlasını bulmak ve gelecek sene için daha iyi bir temel oluşturmak için, normalden daha zorlu bir kış testi bekliyorum.”

“Nasıl olacağını bilmiyorum ancak normalde, getirdikleri şeyler işe yarıyor. Bu yüzden, (Valencia GP sonrasındaki) Jerez testini sabırsızlıkla bekliyorum.”

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