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MotoGP / Son dakika

Mir, Brno'daki kaza sonrası nefes alırken sorun yaşamış

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Mir, Brno'daki kaza sonrası nefes alırken sorun yaşamış
Ekleyen:
Çeviren: Cem Özel, Editör
22 Ara 2019 05:35

Suzuki sürücüsü Joan Mir, Ağustos ayındaki Brno testinde geçirdiği kazadan sonraki yarışlarda nefes alma sorunları yaşadığını söyledi.

Mir, Brno yarışı sonrasında 300 km/s hızla ilerlerken geçirdiği şiddetli kazada akciğer kontüzyonuna maruz kaldıktan sonra Avusturya ve İngiltere yarışlarını kaçırmıştı.

Yarışlara Misano’da dönen Mir, sezonu en iyi ikinci çaylak olarak 12. sırada tamamladı.

Ancak Mir, Valencia’da yaptığı açıklamada, Malezya ve Tayland yarışlarında nefes almakta zorlandığını ve tamamen iyileşmek için altı aya ihtiyacı olduğunu söyledi.

Sezon finali Valencia’dan sonra konuşan Mir, “Yarışlarda zorlandım, ancak burada zorlanmadım. Malezya’da zorlandım, çünkü sıcaklık ve nem çok yüksek olduğunda nefes almakta normalden daha fazla zorlanıyorum.”

“Valencia’da, Avustralya’da ve Japonya’da böyle bir sorun yoktu. Ancak Tayland ve Sepang’da sorun yaşadım.”

“Artık iyileşmek için zamanım var. Doktorlar, tamamen iyileşmem için yaklaşık altı aya ihtiyaç duyacağımı söylüyorlar.”

“%100 hazır olmam için daha fazla zamana ihtiyacım var, çünkü sakatlıktan hemen sonra Misano yarışına katıldım ve hiç durmadım. Kış arası elbette benim için iyi olacak.” ifadelerini kullandı.

Mir, çaylak sezonunda dokuz kez ilk 10’a girmeyi başardı ve sezonunu ‘potansiyelli, ancak kötü şanslı” olarak özetledi.

“Sakatlıklar yüzünden zorlu bir sezon oldu.”

“Ancak, ‘Potansiyelimiz vardı, ama kötü şanslıydık’ diyebilirim. Bu sezon hakkında bunu söyleyebilirim. Birçok antrenman seansında ve hatta bazı yarışlarda ilk üç için savaşabilecek hızımız olduğunu gösterdik.”

“Ancak, sıralama turlarında geride kaldığımız için hep geriden gelmek zorunda kaldık ve bu sınıfta herkes birbirine yakın. Ve fark yaratmak her zaman zor. Bunu geliştirmemiz gerekiyor.”

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Seri MotoGP
Pilotlar Joan Mir
Takımlar Team Suzuki MotoGP
Editör Lewis Duncan

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