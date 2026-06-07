Mir: “Bence çok sıkıcı bir sprint yarışı izledik”

Macaristan'daki dar ve teknik pistte geçiş yapmak zaten oldukça zorken, ilk üç sıradaki sürücüler startın ardından damalı bayrağa kadar yerlerini korudu. Yarışa 13. sıradan başlayan Mir ise yarışın büyük bölümünü rakiplerinin arkasında geçirmek zorunda kaldı.

Honda sürücüsü, her geçiş yapmaya çalıştığında çizgisini genişletmek zorunda kaldığını ve bu nedenle ilerleme kaydedemediğini söyledi.

Yarışın ardından konuşan İspanyol sürücü, startta yaşananların işini zorlaştırdığını belirtti: “Startım iyiydi ancak ardından Brad Binder fren yaptı ve ben etkili yavaşlayamadım. Bu yüzden geçiş yapma fırsatını kaybettim.”

Joan Mir, Honda HRC Fotoğraf: Gold and Goose Photography / Getty Images

“Birkaç sıra kazanmayı başardım ama sonrasında yine motosikleti istediğim gibi yavaşlatamadım. Burada etkili fren yapamıyorsanız, kimseyi geçemezsiniz.”

“Bence çok sıkıcı bir yarış izledik.”

“Açıkçası ben de sıkıldım çünkü geçiş yapma şansım yoktu.”

“İstediğim gibi süremediğim için sadece önümdeki sürücünün arkasında kaldım. Zor bir sprint yarışı oldu.”

Mir, özellikle frenleme sırasında yaşanan titreşimlerin performansını ciddi şekilde etkilediğini ifade etti: “Normalde yüksek tutunmanın olduğu yerlerde titreşim yaşarız. Fakat bu kez yol tutuşu olmamasına rağmen ciddi titreşimler hissettim.”

Joan Mir, Honda HRC Fotoğraf: Gold and Goose Photography / Getty Images

“Üstelik bunlar farklı türde titreşimlerdi; frenleme esnasında ortaya çıkıyor ve istediğim gibi fren yapmamı engellediler.”

“Geliştirmemiz gereken çok şey olduğunu düşünüyorum çünkü bugün motosikletle büyük sorunlar yaşadım.”

“Bu, sezonun ilk yarışlarında kullandığım motosiklet gibi hissettirmiyordu, daha iki yarış önce podyuma çıkmıştım.”

“Bu yüzden neler yaşandığını gerçekten inceleyip öğrenmemiz gerekiyor. Yeniden o iyi hissiyatı yakalamalı ve motosiklet sürmenin keyfini geri kazanmalıyım. Şu anda bunu yaşayamıyorum.”