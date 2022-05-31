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MotoGP / İtalya GP Haberler

Mir: "Ayrılık haberinden bu yana Suzuki içerisindeki ahenk bozuldu"

Joan Mir, Japon markanın 2022'nin sonunda seriyi bırakma kararı almasının ardından Suzuki MotoGP takımındaki "ahengin" bozulduğunu söyledi.

Lewis Duncan
Ekleyen:
Yardımcı Editör:
Oriol Puigdemont
Çeviren:
Kemal Şengül
, Şef Editör
Mir: "Ayrılık haberinden bu yana Suzuki içerisindeki ahenk bozuldu"
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Mir ile 2020 dünya şampiyonluğunu kazanan Suzuki, İspanya Grand Prix'sinin ardından 2022'nin sonunda MotoGP'den ayrılacağını açıkladı ve o günden bu yana da sezon kendileri için pek iyi geçmiyor.

Geçen hafta sonu Alex Rins, Takaaki Nakagami ile temas yaşayıp yarışa veda ederken, Fransa'da da benzer şekilde kaza yapmıştı ve böylelikle arka arkaya üçüncü kez hafta sonunu puansız kapattı. Aynı şekilde Joan Mir de Fransa ve İtalya'da iki ayrı düşüşle puan alamadı.

Hayal kırıklığıyla dolu İtalya GP'nin ardından konuşan Mir, takım içerisindeki atmosferin birkaç yarış öncesine kıyasla kötüleştiğini söyledi.

Mir, "Bu, sporun dışında olan şeylerle ilgili problem yaşadığım ilk an değil ve sanırım ikisinin ayrımını nasıl yapacağımı biliyorum."

"Ancak takımda geçmişle aynı ahengin olmadığı açık."

"Bu konuda bir şeyler yapmalıyız çünkü bu şekilde yıl gerçekten çok uzun bir yıl olacak." dedi.

Joan Mir, Team Suzuki MotoGP

Joan Mir, Team Suzuki MotoGP

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Suzuki'nin bomba etkisi yaratan açıklaması, Mir ve Rins'i 2023 için sürücü pazarının merkezine koymuş oldu.

Mir, 2023'te Marc Marquez'in yanında yarışmak için Honda'ya gidecek gibi görünüyor ancak Pol Espargaro, Le Mans'ta bunların "sahte" haberler olduğunu söyledi.

Mir, geleceğiyle ilgili kararın ne zaman açıklanacağı sorusuna, "Yakında açıklamayı umuyorum."

“Size her şeyi çabucak anlatabilmeyi umuyorum çünkü bir sürücü olarak geleceğinizi güvence altına almak çok önemli."

"Fakat şu noktada bunun hakkında konuşamam." dedi.

Takım arkadaşı Alex Rins, Le Mans hafta sonunda menajerinin KTM ile görüştüğünü açıklamıştı.

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