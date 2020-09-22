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MotoGP / Emilia-Romagna GP / Son dakika

Mir artık şampiyonluk savaşında olduğunu hissediyor

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Mir artık şampiyonluk savaşında olduğunu hissediyor
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Çeviren: Kemal Şengül, Editör

Suzuki'den Joan Mir, arka arkaya aldığı podyumların ardından bu yıl şampiyonluk mücadelesinde yer aldığını düşünüyor.

Suzuki'nin genç yeteneği Mir, son dört yarışta üç podyum aldı ve toplamda 69 puan toplayarak son yarışların en tutarlı sürücülerinden biri oldu.

Genç sürücü, şimdiye kadar kendisini şampiyonluk adayı olarak görmemişti. Ancak bu sonuçların ardından, eğer tutarlılığını devam ettirebilirse şampiyon olabileceğini düşünüyor.

Mir, "Avusturya'dan sonra orada gerçekten rekabetçiydim ve podyuma çıktım. İlk podyumumu alınca, bu bana gerçekten güven verdi. Öyleyse, bir kez podyuma çıkabiliyorsam tekrar çıkabilirim diye düşündüm. Yaptığımız şey buydu. Bu tutarlılığı korumak gerçekten çok zor, ancak tüm yarışlar için hedefimiz bu."

"Gerçekten stabiliz. Genel izlenimim, Suzuki'nin gerçekten dengeli bir motosikleti olduğu ve bu motosikletin aşağı yukarı her yerde çalıştığı yönünde oldu. Özellikle son iki pistte motosiklette kendimi daha iyi hissettim."

"Öyleyse, böyle devam etmeliyiz. Son dört yarışta üç kez podyuma çıktığımız doğru, ancak bunu sadece iki farklı pistte yaptık. Bir tane daha alıp alamayacağımızı, hatta zafer için savaşıp savaşmayacağımızı görmek için Barselona'ya gitmeliyiz. "

Mir şu anda şampiyonada dördüncü ve lider Andrea Dovizioso'nun sadece dört puan gerisinde.

"Şampiyonluk için savaştığımı hissediyorum. Dürüst olmak gerekirse şampiyonaya bakmıyorum çünkü alınabilecek çok sayıda puan var. Ancak yarı noktada olduğumuz doğru ve sezon, burada başlıyor gibi görünüyor çünkü en iyi dört sürücünün tümü çoğunlukla aynı puanlara sahip."

"Görünüşe göre şampiyona şimdi burada başlıyor. Bakalım bu tutarlılığı son yarışa kadar sürdürebilecek miyiz?"

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Bu Haber Hakkında

Seri MotoGP
Etkinlik Emilia-Romagna GP
Pilotlar Joan Mir
Takımlar Team Suzuki MotoGP
Editör Lewis Duncan

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