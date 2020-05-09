Mir artık kendisini Suzuki'nin "iki numarası" olarak görmüyor

2017 Moto3 şampiyonu ve 2018 Moto2 sürücüsü Joan Mir, geçen sezon Suzuki ile MotoGP'ye adım attı ve ilk yılında nispeten iyi bir performans sergiledi.

Sezonu takım arkadaşı Alex Rins'in yarısı kadar puanla 12. sırada tamamlayan Mir, Avustralya'da beşinci olarak kariyerinin en iyi MotoGP sonucuna imza attı.

Geçen hafta sonu Mir'in Suzuki takımında iki sezon daha yarışacağı resmen açıklandı. Bu da 2022 sonuna kadar Rins'le takım arkadaşı olacağı anlamına geliyor.

Mir, sözleşme yeniledikten hemen Motorsport.com da dahil olmak üzere küçük bir gazeteci grubuna yaptığı açıklamada, artık "iki numara" olmayacağını söyledi.

Mir, "Artık takımda kimsenin 'bir numara' olmadığını düşünmek istiyorum. Geçen yıl vardı çünkü Rins uzun süredir takımdaydı. Yeni gelmiştim ve her şey açıktı. Oysa bugün takım içerisinde bir numara olduğuna inanmıyorum ve Suzuki'nin de bunu yaptığını sanmıyorum."

"İkimiz de şimdi Kevin Schwantz'ın yaptığı gibi Suzuki'yi hak ettiği yere götürmek için çabalamalıyız. Suzuki çok büyük bir potansiyele sahip. Alex'e yakın olmayı ve bazı yarışlarda önünde olmayı umuyorum."

Ducati kış aylarında Mir'le anlaşmak istemişti ancak genç sürücünün tercihi Suzuki oldu.

"Sözleşme yenilemeden son derece mutluyum. Başka teklifler de aldığımı biliyorum, bu doğru. Fakat diğer üreticilerle konuşmadım. Çünkü fikrim Suzuki ile kalmaktı."

"Suzuki ile işim bitmedi. İki yıl, kendimi kanıtlamak için çok fazla bir süre değil. Çünkü öğrenmesi bir yıl, zorlaması bir başka yıl alıyor."

"Farklı bir fabrika takımına geçseydim, bir yıllık çalışmaya ihtiyacım olurdu. Suzuki projesine çok inanıyorum ve birlikte başarabileceğimizi düşünüyorum."

"Suzuki projesine gerçekten inanıyorum ve birlikte bu işi başarabileceğimizi düşünüyorum. İki yıl içinde bir işi tamamlayamazsınız. Moto2'den MotoGP'ye sadece bir yıl içinde geçtim."

Geçen yıl deneyim kazandım. Yani performans göstermek için sadece bir yılım olacaktı. Oysa çok daha fazlasını istiyorum. Bu yüzden Suzuki'de kalmayı seçtim."