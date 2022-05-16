Mir: "Artık bir şampiyonluk adayı değilim"

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2020 MotoGP şampiyonu, Le Mans'ta iyi bir tempo tutturmuştu ve bir yandan arkasındaki Aprilia sürücüsü Aleix Espargaro ile farkı açarken, diğer yandan da podyum mücadelesi için Ducati sürücüsü Jack Miller'ın peşine düşmüştü.

Fakat 15. tur geride kalırken Mir, son virajda yaptığı kaza sonrası yarış dışı kaldı. Alex Rins'in de önceki turlarda yarışa veda etmesiyle birlikte Suzuki yarışı puansız kapattı.

Yarışın ardından konuşan Mir, "Kaza zihinsel olarak acı vericiydi, çünkü Cumartesi zorlu geçmişti, kötü bir 3. antrenman seansının ardından Q1'de tur atmak zorunda kalmıştım. O gün daha fazlasını yapmayı bekliyordum."

"Antrenmanların ardından motosiklette biraz değişiklik yaptık, böylece sıralama turlarında iyi bir konumda yer alabilmek için hızlanma imkanı buldum."

"Yarışta harika bir start aldım. 2. antrenmanlarda kaza yaptığım lastik olan orta ön lastik tercih ettim. O lastikle oldukça rahat hissettim, bizim için iyiydi. İstikrarlı tur zamanları yakalamayı da başardım."

"Bir hata yapıp dışarı çıksam da her seferinde önümdekilerle olan farkı kapatabiliyordum, ancak Ducati'leri kovalarken motosikleti durdurmak her zaman çok zor, bu bir gerçek."

"Durumu iyi bir şekilde idare edemedim ve hata yaptım. Çok geç fren yapmaya çalıştım, dolayısıyla normalden daha fazla frenlemek zorunda kaldım ve frenleri bıraktığımda ön tarafı kaybettim." dedi.

Joan Mir, Team Suzuki MotoGP, crash Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Mir ayrıca, Pazar günü dördüncü olarak hayal kırıklığına uğrayan şampiyona lideri Fabio Quartararo'nun 46 puan gerisinde kaldığı için şu anda bir şampiyonluk adayı olmadığını kabul ediyor, ancak yine de Suzuki'nin şampiyonluk kazanabileceğini düşünüyor.

Mir, "Sezonun ilk bölümünde ciddi anlamda potansiyelimiz olduğunu hissettim, motosiklet iyi çalışıyor."

"Bazen performans kıvılcımları gösteriyoruz, ancak istediğimiz sonuçları elde etmek için hepsini bir araya getiremiyorum."

"Daha iyi sonuçlar alacağımıza eminim. Bir kez podyuma çıktığımızda orada kalmalıyız çünkü artık şampiyonluk için savaşmıyoruz. Biz sadece belli bir yolda ilerliyoruz." dedi.

Joan Mir, Team Suzuki MotoGP Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Diğer Suzuki sürücüsü Rins'in yarışı daha da kısa sürdü. Üçüncü turda çakıl havuzuna çıkan ve Dunlop şikanında motosikleti kontrol edemeyip düşen İspanyol sürücü, şampiyonluk yolunda bir yara daha aldı.

Rins, "Açık konuşmak gerekirse, çok korkutucu bir kazaydı, iyi bir pozisyona yükselmek için mümkün olan en zor şeyleri yaptık."

"Start ve ilk tur harikaydı, Pecco'nun arkasında üçüncülüğe kadar çıkmıştım ve herhangi bir strese kapılmadan iyi bir tempo tutturmuştum. "

"Pecco'nun arkasında ilk viraja geldiğimde, önceki turla tam olarak aynı noktada fren yaptım ve hava koridoru beni içine çekti."

"Frene dokunduğumda motosikletin önünü kaybettim ve çakıl havuzuna çıktım. Çakıl havuzunda motosikleti kontrol etmek zor çünkü motosikleti saatte 200 kilometre hızda kontrol etmeniz gerekiyor. Aynı anda sürücülerin nerede olduğuna bakmaya ve Miller'la olası bir kazadan kaçınmaya çalışıyordum."

"Yarışa yeniden katılmak için çakıldan çıktığımda ise motosikletin kontrolünü kaybettim." dedi.