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MotoGP / Aragon GP Haberler

Mir, Aragon GP podyumundan “pek tatmin olmamış”

Ekleyen:
Çeviren:
Selin Elif Köse

Son MotoGP dünya şampiyonu Joan Mir, pazar günkü Aragon Grand Prix’sinde üçüncü olmaktan “pek tatmin olmadığını” kabul etti.

Mir, Aragon GP podyumundan “pek tatmin olmamış”

Suzuki sürücüsü, Aragon’da 7. sıradan üçüncülüğe yükselerek Steiermark GP’den sonra ilk kez podyuma çıktı ama galibiyeti sadece 4 saniye farkla kaçırdı.

Bu durum, Mir’in sonucundan tatmin olmamasına neden oldu çünkü Francesco Bagnaia ve Marc Marquez’e meydan okuyabilecek hıza sahip olduğunu hissettiğini ancak Suzuki'sinde 2021 yılı boyunca ilerleme kaydedemedikleri hızlanma sorunlarının kendisini sınırladığını düşünüyor.

Mir, “Üçüncü sıradan pek tatmin olmadım.”

“Bence hafta sonunda galibiyet için mücadele etmek adına iyi bir tempo yakaladık.”

“Bence bu yarışın en kötü kısmı starttı. Elimden geldiğince çok sayıda sürücüyü geçmeye çalıştım ancak bazı anlarda Jack'in [Miller] ve Aleix'in [Espargaro] arkasındaydım ve onları geçmek zordu."

“Sonra onları geçmeyi başardım ve o anda gerçekten çok uzaktaydılar."

“O zaman benim hızım onlara çok yakındı ama çok uzaktalardı."

“Performansımdan memnunum ama bugün zafer için savaşamadık. Bu yüzden bu kadar da mutlu değilim ancak her zaman podyum, podyumdur."

“Hızlanma [sorunumuzla] yedinci sıradan start almak harika bir şey değil.”

Joan Mir, Team Suzuki MotoGP

Joan Mir, Team Suzuki MotoGP

Photo by: Dorna

“Sürücüleri geçmek zor, önümdeki sürünün bir hata yapmasını beklemek zorundayım çünkü eğer yapmazsa geçiş yapmak benim için gerçekten zor."

“Bugün motosikleti durdurmakta biraz zorlandım ve hızlanma için uzun düzlükte çok zaman kaybediyordum. Yani, Misano'ya kadar bu sorunun üzerinde çalışmamız ve çözmemiz gerekiyor.” ifadelerini kullandı.

Takım arkadaşı Alex Rins de Aragon’da sıralama turlarını 20. tamamlamasına rağmen yarışta 12. sıraya kadar çıktı ama sert ön lastiklerle ilgili “tuhaf” bir sorunun daha fazla ilerlemesinin önüne geçtiğini söyledi.

Rins, “Çok, çok zor bir yarıştı.”

“İlk bölümde, startta çok fazla sürücüyü geçebilmiştim.”

“Sonra, ilk turlarda uzun düzlüğe girmeden önce bazı sürücüleri geçmeye çalışıyordum ama arka lastiğime dikkat ediyordum çünkü lastiğin bitmesi çok kolaydı."

“Pol Espargaro'yu geçtiğimde 0.4, 0.7 saniye [önümde] [Takaaki] Nakagami, vardı ama sonra tuhaf bir şey oldu."

“Motosikletin ön tarafını kontrol etmek çok zorlaştı, motosikleti durdurmak çok zormuş gibi hissetmeye başladım. Motosikleti her eğdiğimde lastiğin nasıl gittiğini hissediyordum."

“Fakat sonra elimden geldiğince [sakin] sürdüm ve sonra [Iker] Lecuona'nın arkasında geçirdiğim son turlarda onu geçmekte çok zorlandı çünkü çok geç fren yapıyordu.” dedi.

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