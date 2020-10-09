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MotoGP / Fransa GP / Son dakika

Mir, antrenmanlarda Vinales’le “tehlikeli bir yakınlaşmadan” kaçınmış

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Mir, antrenmanlarda Vinales’le “tehlikeli bir yakınlaşmadan” kaçınmış
Ekleyen:
Çeviren: Memet Kağan Bilgili

Suzuki sürücüsü Joan Mir, MotoGP Fransa GP’si ikinci antrenman seansında Yamaha'dan Vinales’in 7. virajda dışarı çıktıktan sonra piste yaptığı geri dönüş konusunda ‘şaşkın’.

Vinales, Le Mans’ta Cuma günkü ikinci antrenman seansı sırasında çift sağa dönüşlü Garage Vert virajında geç fren yapınca ve kaçış alanı da ıslak olunca çakıl havuzundan geçmek zorunda kaldı.

Yamaha sürücüsü, virajın çıkışında piste yeniden girince Mir’in Garage Vert ve 9. virajdaki Chemin aux Boeuf bölümü arasında gazı kesmesine sebep oldu.

Damalı bayrak sonrasında olay hakkında Vinales’le el-kol hareketleriyle tartışan Mir’in kızgınlığı belli oluyordu.

Suzuki sürücüsü Mir, Vinales’e karşı “çok sinirli olmadığını” ama kendisi biraz daha ileride olsaydı “tehlikeli bir an” yaşayabileceklerini söyledi.

Seans sonunda 9.'luğu alan Mir olay konusunda, “Çok sinirli değildim, düzlükten bir motosikletin gelmesine çok şaşırmıştım ve Maverick’in kafasında da herhangi bir oynama görmedim, sadece piste bakıyordu.”

“İyi olan şey elimi gazdan çekmem oldu, ama 50 metre ileride olsaydım tehlikeli bir an geçirecektik. Ama onun için çok daha kötü olurdu çünkü hızlı olan bendim, en kötü çizgide olan da o; o yüzden muhtemelen onun için daha da tehlikeliydi.”

“Fakat herkesin bunun bir daha olmaması gerektiğini anlaması gerekiyor, Vinales’i suçlamak istemiyorum ama bu düşünülmesi gereken bir şey çünkü bu pist düzeni düzlüğün ortasında olduğundan çok tehlikeli.”

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Vinales kendi açısından piste “çok agresif” döndüğünü düşünmüyor ve daha erkenden ıslak çimden piste girseydi Mir’in çizgisine girip kazaya sebebiyet verebileceğinin altını çiziyor.

Seansı 2. bitiren Vinales devam etti: “Onu viraj girişinden önce gördüm. Onu öncesinde gördüğümde suni çimin üstündeydim, Suni çimin üstünde yan yatarak dönmek istemedim çünkü ıslaktı ve kaza yapardım, o yüzden düz devam ettim.”

“Geçmesi için yeterince yer var mıydı bilmiyorum, ama fazla agresif olduğumu düşünmüyorum. Kesinlikle kasıtlı da yapmadım çünkü çimin üstünden girdim piste ve dönerken yatmak istemedim çünkü çok tehlikeli.”

“Düşünün kaza yapsaydım, motosiklet o geçtiği sırada pistin ortasında olacaktı. O yüzden sonrasında tabii ki ‘Seni görüyorum, sıkıntı yok’ dedim.”

“Bence yeterince yer bıraktım ama bilmiyorum, bırakıp bırakmadığımı görmek için Joan Mir’in motosikletinde değildim. Yine de piste olabilecek en güvenli şekilde döndüm.”

 

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Bu Haber Hakkında

Seri MotoGP
Etkinlik Fransa GP
Pilotlar Joan Mir , Maverick Viñales
Takımlar Team Suzuki MotoGP , Yamaha Factory Racing
Editör Lewis Duncan

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