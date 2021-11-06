Mir, Algarve'deki güçlü formuna rağmen önceki yarışlardan farklı bir şey yapmamış

2017'deki Valensiya Moto3 yarışından bu yana hiçbir sıralama turlarını ilk üçte tamamlayamayan Mir, son olarak geçen yılki Steiermark GP'de Johann Zarco'nun cezasıyla beraber üçüncü sıradan start almıştı.

Portekiz'de şimdiye kadar güçlü bir hafta sonu geçiren Mir, bunu sıralama turlarına da taşıdı ve 0.168 saniye geride üçüncü olarak, en iyi MotoGP sonucunu yakaladı.

2021'de, sadece bir kez ilk beşe girebilen Mir, Portekiz'de kendisini ilk çizgiye taşıyan şeyin ne olduğunu bilmediğini çünkü hiçbir şeyi değiştirmediğini belirtti.

2020 dünya şampiyonu, “Dürüst olmak gerekirse önceki yarışlara kıyasla hiçbir şeyi değiştirmedik."

"Misano'daki ilk yarışta, aynı zamanda Aragon'da da yılın geri kalanına kıyasla daha iyi bir performans göstermeye başladık."

"Ardından Misano'daki test bizim için faydalı oldu, bazı şeyler üzerinde çalışabildik. Suzuki de bazı şeyler getirdi ve iyi bir adım atmayı başardık."

"Ancak son iki yarışta, şartlar nedeniyle her şeyi bir araya getirmek zordu."

"Burada hava ile beraber ilk seanstan itibaren, iyi bir hafta sonu geçirmeyi başardık gibi görünüyor."

"İhtiyacımız olan şey buydu: Yani yaptığımız tüm değişiklikleri ve tüm küçük şeyleri anlamak için motosikletle daha fazla tur atmaktı."

"Şu anda, bu hafta sonu kendime oldukça güveniyorum, motosikleti iyi bir şekilde sürebiliyorum ve bunu yapmaktan keyif alıyorum. En önemli şey budur, çünkü motosikleti sürmenin keyfini çıkarırken her zaman hızlısınızdır.”

Joan Mir, Team Suzuki MotoGP Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Mir'in sıralama turları olaysız değildi. Alex Marquez'in son anlarda kendisini ilk virajda geçmesi ve ardından dışarı çıkmasıyla, tehlikeli bir an yaşandı.

Suzuki sürücüsü çok öfkeliydi ve duygularını açıkça Marquez'e söyledi. Mir, LCR sürücüsünün daha sonra garajına gelerek kendisinden özür dilediğini belirtti.

Mir, "Alex beni üçüncü antrenmanda, dördüncü antrenmanda ve ayrıca sıralama turlarındaki ilk denemede takip ediyordu."

“İkinci denemesinde yine beni bekliyordu. Benim açımdan, eğer beni rahatsız etmiyorsa sorun yok. Ancak o anda lastikleri ısıtmak için ilk turu yavaş attım."

"Tur zamanı fena değildi ama lastikleri ısıtıyordum."

"Sadece bir turum kalmıştı ve beni frenlemede geçmeye karar verdi. Sonra da dışarı çıktı. Yani asıl mesele buydu. Bu yüzden kızdım." dedi.