Mir: "2027 MotoGP kuralları 'sürücülerin hayatını daha da zorlaştıracak'"

Bu haftanın başlarında MotoGP, 2027 yılında uygulamaya koyacağı ve 850cc motorlara geçişi öngören teknik düzenleme çerçevesini açıkladı.

Yeni kuralların amacı, sürüş yüksekliği cihazlarının kaldırılması ve aerodinamik gelişimin azaltılması yoluyla güvenliği ve pistteki gösteriyi iyileştirmek.

Honda'dan Mir, 2027'deki motosikletlerin sürülmesinin zorlaşacağına ancak bunun seri için olumlu olduğuna inanıyor.

Perşembe günü Fransa Grand Prix'sinde konuşan Mir, "Muhtemelen sürücülerin hayatını daha da zorlaştıracak. Fark açmak daha zor olacak."

"Bence bu şampiyona ve diğer her şey için oldukça olumlu."

"Ayrıca, iyi bir kalkış yaparsanız büyük bir fark yaratabileceğiniz -ya da tam tersi- gibi detaylar da yer alabilir."

Aprilia'dan Maverick Vinales de bu yorumları yineleyerek sürüş yüksekliği cihazlarının kaldırılmasının 'daha fazla tekniğe sahip' sürücülere fayda sağlayacağını belirtti.

"Arka sürüş yüksekliği cihazının kaldırılmasının daha fazla tekniğe sahip sürücülere yardımcı olacağı kesin."

"Şu anda sadece tam gaz açıyorsunuz ve motosikletin gittiğini görüyorsunuz. Ama bu olmadan, sürüş tarzı çok değişecek."

Maverick Vinales, Aprilia Racing Fotoğraf: MotoGP

Sekiz kez dünya şampiyonu olan Marc Marquez de şunları ekledi: "Bence bu sürücüler için iyi bir şey, çünkü sonuçta motosiklette daha az teknik şey varsa, sürücü daha fazla fark yaratabilir."

"Yani bu benim hoşuma giden bir şey. Geçen yıl Formula 1'de de biraz böyle bir yol izlediler, neler olacağını göreceğiz."

Jack Miller düzenlemelerin MotoGP için iyi bir hamle olduğunu düşünse de, aerodinamik değişikliklerin daha ileri gitmesi gerektiğini düşünüyor.

KTM sürücüsü, "Motosikletleri çirkinleştiriyorlar. Motosiklet yarışlarının güzel olması gerekir."

"Dolayısıyla, bu değişecek ama bunun kimseyi açık bir dezavantaja soktuğunu düşünmüyorum çünkü herkesin aero'su oldukça iyi."

"Hepsi karoserlerini geliştirmek için milyonlarca dolar harcıyor."

Dünya Şampiyonu Francesco Bagnaia da tüm aerodinamik karoserlerin kurallardan çıkarılmasının, MotoGP motosikletlerinin daha iyi bir yarışa yol açacağını düşünüyor.

Francesco Bagnaia, Ducati Takımı Fotoğraf tarafından: Ducati Corse

Ducati'den Bagnaia, "Motoru, 850'yi denemeyi çok merak ediyorum, bu tür bir değişiklik güzel olacak."

"Ancak bana biraz garip gelen şey, motor sporlarında ilerlemenin zirvesinde olmamız ve prototiplerimizi geliştiriyor olmamız."

"Yani, şimdiye kadarki en güçlü olmaları gerekiyor ve hızı düşürmeye gideceğiz. Yani bu biraz garip bir durum. Ama buna alışacağız."

"Mesele şu ki, eğer daha fazla mücadele istiyorsak, kaldırmamız gereken tek şey aerodinamik. Çünkü bunun dışında kalanlar mücadele için değil, sadece güvenlik için."