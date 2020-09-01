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MotoGP / Son dakika

Mir, 2020 MotoGP şampiyonluğu için Suzuki'yi "bir aday" olarak görüyor

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Mir, 2020 MotoGP şampiyonluğu için Suzuki'yi "bir aday" olarak görüyor
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Çeviren: Efe Kahya, Editör

Joan Mir'e göre Suzuki, ilk beş yarışta sadece bir kere podyum sonucu almış olmasına rağmen 2020 MotoGP şampiyonluğu için önemli bir aday.

2017 Moto3 dünya şampiyonu, geçen ayki Avusturya Grand Prix'sinde Pramac pilotu Jack Miller'ı geride bırakarak premier sınıfta kendisinin ilk ve ayrıca Suzuki'nin 2020'deki ilk podyumunu aldı.

Mir, ikinci Red Bull Ring yarışında en yakın rakibinin iki saniye farkla önünde ilk galibiyetini almaya doğru ilerliyordu, ancak Steiermark Grand Prix'sinde frenleri arızalanan Maverick Vinales'in kazası sebebiyle yarış 17. turda kırmızı bayrakla durduruldu.

Yarışın kalan noktasında taze orta lastiği kalmadığı için Mir, yarışın kalan 12 turluk bölümünde geçilmekten kurtulamadı ve yarışı dördüncü sırada tamamladı. 

Böylece Mir, şampiyona sıralamasında sekizinci sırada, şampiyona lideri Fabio Quartararo'nun 26 puan arkasında yer alıyor.

Ancak GSX-RR'ın beygir gücüne dayanan Red Bull Ring'de gösterdiği performans - ki bu alanda Suzuki diğer Ducati, Honda ve şimdi de KTM'ye göre daha düşük bir seviyede - ve Mir'in çifte Avusturya yarışında gösterdiği performanslar, kendisinin ve Japon markanın bu sene şampiyonada önemli bir isim olduğunu ortaya koydu.

Suzuki'nin Avusturya'daki performansının cesaretlendirici olup olmadığı sorusuna şu yanıtı verdi: "Tabii ki de cesaretlendirici."

"Çok iyi bir motosiklete sahibiz. Eğer Avusturya'da Suzuki ile beraber galibiyet için, diğer takımlara nazaran daha az beygir gücüyle, savaşabiliyorsak, bu bizim ne kadar iyi bir dengeye sahip olan bir motosiklet kullandığımızı gösterir."

Takım arkadaşı Alex Rins, Mir'in Suzuki'ye olan övgülerine destek verdi. Steiermark GP'ye altıncı sıradan başlayan İspanyol pilot, yeniden başlayan yarışta aldığı kötü start sonrasında geriye düşerken, Avusturya GP'de ise liderliği alır almaz yerde kalmıştı. 

İspanya GP sıralama turlarında yaptığı kazayla İspanya GP'sine çıkamayan ve Endülüs GP'sinde sorun yaşayan Rins, şampiyonada liderin 41 puan gerisinde 13. sırada yer alıyor. 

Avusturya'da yaşadığı sıkıntılara rağmen Suzuki'nin performansından memnun olup olmadığı sorusuna Rins şu yanıtı verdi: "Evet, tabii ki de mutlu olmalıyım çünkü Suzuki, Avusturya'da büyük bir adım attı."

"Tabii ki şanssızdık, çünkü Joan kendisinin ilk premier sınıf galibiyetini alabilirdi, ancak kırmızı bayrak sebebiyle bunu yapamadı."

"Ancak o ritme sahipti, ben de ikinci yarışın startında biraz şanssızdım. Ancak bizim gayet mutlu olmamız gerekiyor."

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Bu Haber Hakkında

Seri MotoGP
Pilotlar Joan Mir
Takımlar Team Suzuki MotoGP
Editör Lewis Duncan

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