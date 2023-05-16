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Miller: "Puan alamadığımız için kendime kızıyorum"

KTM'den Jack Miller, MotoGP Fransa Grand Prix'sinde iki kez yarış dışı kalmasının 'yeterince iyi olmadığını' kabul ederek ana yarış kazası için kendisini 'aptal' olarak nitelendirdi.

Lewis Duncan
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Jack Miller, Red Bull KTM Factory Racing

Miller geçen hafta sonu Le Mans'da sprintte yarış dışı kaldı. Miller, 4. virajda kaza yaptığında kısa sürelik liderliğin ardından ilk altı için mücadele ediyordu.

Bu durum Avustralyalı sürücünün şampiyonada 45 puan geriye düşmesine neden olurken, Miller, birçok şampiyonluk adayı için kötü geçen yarışı değerlendiremediği için 'kendine kızıyor'.

Autosport tarafından puan kaybetmenin mi yoksa yaptığı kazaların mı kendisini daha çok hayal kırıklığına uğrattığı sorusuna Miller, "Sadece benim adıma hatalarla dolu bir hafta sonu, bu yeterince iyi değil." 

"Bunun için takımdan ve herkesten özür diledim, Mugello'da daha iyi olmaya çalışacağız."

"Hâlâ 45 puan gerideyiz ve liderlikten o kadar da uzak değiliz."

"Pecco'nun ve diğer birkaç kişinin puan alamadığı bir günde, puan açısından iyi bir gün olabilirdi ama biz hiç puan alamadık."

"Bunun için kendime kızıyorum." yanıtını verdi.

Miller'ın sprint yarışındaki kazası orta ön lastiği kullanması ve bu lastikte yeterince güvende hissetmemesinden kaynaklanırken, Pazar günkü kazası Dunlop şikanından çıkarken çok fazla kerb kullanması nedeniyle gerçekleşti.

Jack Miller, Red Bull KTM Factory Racing

Jack Miller, Red Bull KTM Factory Racing

Photo by: Marc Fleury

Miller, "İstediğimiz gibi bir hafta sonu değildi ama elimizde olan buydu." 

"Gerçekten çok çalışıyordum, yarışa birkaç tur liderlik ettim, bir nevi tempoyu tutturdum."

"Sol arka taraf hakkında çok iyi hissedemiyordum. Özellikle sonlara doğru lastiğin sol kısmını gerçekten beslemeye çalışıyordum. Kendi hızımda kaldım ama [Marco] Bezzecchi geçtiğinde benden daha hızlı olduğu belliydi - benden hızla uzaklaştı."

"Yarışın bitimine yedi tur kala zorlamaya başladım. En iyi turumu attım ve sonra tam bir aptal gibi 4. virajda fazla kerb kullandım ve her şey bitti. Yapabileceğim pek bir şey yoktu."

"Motosiklete tutunmaya çalıştım ve sonunda bir darbe aldım." dedi.

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