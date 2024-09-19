Miller'ın Pramac Yamaha'ya katılmasıyla, 2025 MotoGP gridi tamamlandı!

29 yaşındaki sürücü, iki sezonun ardından KTM'deki koltuğunu kaybetmesinin ardından MotoGP gridinde yer almama riskiyle karşı karşıyaydı.

Ancak Miller'ın Pramac'a katılmasının resmen onaylanmasıyla birlikte, 2025 MotoGP sezonunda yarışacak 22 sürücünün tamamı belli oldu.

Yamaha patronu Lin Jarvis, bu konuda şunları söyledi: "Jack'in Prima Pramac Racing'in kadrosuna katıldığını duyurmaktan mutluluk duyuyoruz ve kendisine Yamaha MotoGP grubuna hoş geldin diyoruz."

"MotoGP sınıfında üç farklı üreticiyle 10 yıllık deneyime sahip olan Jack, Yamaha için değerli bir varlık olacak."

"Hızı, bilgisi, iş ahlakı ve takım ruhu, 2025 ve sonrasında M1'in performansını geliştirmeyi planladığımız projemiz için çok değerli olacak."

"Yamaha onu elinden gelen her şekilde destekleyecektir."