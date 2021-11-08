Miller'ın Marquez ile mücadelesi "yeniden 2014 gibi" hissettirmiş

Miller, 23 turluk yarışın 12. turunda, hızlı gelen LCR Honda pilotu Marquez'e geçildi ancak 21. turda Marquez'in dışarı taşmasıyla beraber üçüncülüğü geri aldı.

Ducati pilotu, Marquez'i üçüncülük için geçtikten sonra birkaç kez kontrolü kaybetti ve İspanyol pilot yarışın bitimine bir tur kala Miller'ın arka tekerine geldi.

Ancak Tech3'dan Iker Lecuona ve KTM pilotu Miguel Oliveira'nın 24. turda yaptığı kaza nedeniyle çıkan kırmızı bayrağın ardından erken biten yarışta Marquez, Moto3 şampiyonluğu için mücadele ettiği eski rakibini geçmeyi başaramadı.

Miller açıklamalarında, "Yarışın orta noktasında lastiklerimi yönetmeye çalıştım ve sona doğru biraz daha lastik ömrü saklamak istedim."

"Sekiz tur kala zorlamaya başladığımda, Alex'i geçtikten sonra yedinci virajda gazı kestiğimde bir an yaşadım."

"Bu nedenle motor freninde B moduna geçtim ve arkamda olduğu bir tur daha geçirdiğim, bir tur daha geçtikten sonra beşinci viraja geldiğimizde yeniden aynı anı yaşadım."

"Sona doğru mücadele etmek için kendimi hazırlıyordum, ama sonrasında kırmızı bayrak çıktı."

"Bunun olması çok garip bir his çünkü kendinizi tam gaz sürecek bir savaşa hazırlıyorsunuz, özellikle Alex ve benim aramızda bir geçmiş var, kendimi yeniden 2014'te gibi hissettim."

Jack Miller, Ducati takımı Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

"Sonunda bir mücadele olmasını bekliyordum ancak bu olmadı." dedi.

Alex Marquez 2014'te Moto3 şampiyonasında Miller'ı üç puanla yenmeyi başarmıştı ve bunun ardından Miller, 2015'te direkt olarak MotoGP'ye geçiş yapmıştı.

Miller, Barcelona'dan beri aldığı ilk podyum olmasından dolayı kapalı park'a gelmesinden dolayı "garip bir hisse" sahip olduğunu ancak takımın üreticiler şampiyonasını almaya yardımcı olmaktan dolayı çok mutlu olduğunu söyledi.

Yarışın başında Bagnaia ve Joan Mir'in gerisine düşen Miller, "Pecco bugün inanılmaz bir tempoya sahipti."

"En baştan itibaren, startı aldık ve birinci virajda benim önümü kesti ve ben de 'tamam, net bir şekilde zorlamak istiyor' dedim. Ve o da zorladı."

"Düzenli olarak 1.39'lu turlar atıyordum - sanırım en iyi turum 1.39.6'ydı - ve buna rağmen bir balyoz gibi bizimle arayı açıyordu."

"Sonrasında beşinci virajda küçük bir hata yaptım ancak Joan ve ben bunu yarış boyunca yapıyorduk, Pecco ise bir taş gibi öne oturdu ve öyle kaldı." dedi.