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Miller'ın COVID-19 testi pozitif çıktı

Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Şef Editör

Jack Miller, COVID-19 testinin pozitif çıktığını ve Ducati lansmanına katılamayacağını açıkladı.

Miller'ın COVID-19 testi pozitif çıktı

Ducati MotoGP sürücüsü, sezonun sona ermesi ve testlerin tamamlanmasıyla birlikte Aralık ayı başında, ülkesi Avustralya'ya geri dönmüştü.

Burada ailesiyle vakit geçiren Miller, normalde gelecek hafta Avrupa'ya dönecekti ancak bu planlar, Miller'ın COVID-19'a yakalanması nedeniyle bozuldu.

Sosyal medya hesapları üzerinden bir video yayınlayan Miller, şu anda herhangi bir semptom göstermediğini ve yeni sezon hazırlıklarına sorunsuz şekilde devam edebildiğini  belirtti.

Fakat testi pozitif çıktığı için seyahat edemeyecek ve hal böyle olunca takım lansmanını da kaçırmak zorunda kalacak.

Miller, "COVID-19 testim pozitif çıktığı için maalesef, anlayabileceğiniz  üzere hâlâ Avustralya'daki evdeyim."

"Şu anda seyahat edemiyorum ve takım lansmanını da kaçıracağım."

"Sadece hepinize iyi olduğumu bildirmek istedim, herhangi bir semptom göstermiyorum. Şu anda hâlâ buradaki çiftlikte antrenman yapmaya devam edebiliyorum. Yine de maalesef seyahat edemiyorum."

"Çok yakında hepinizi görmek için sabırsızlanıyorum." dedi.

Omicron varyantı son dönemde Avustralya'yı da vurmuş durumda. Queensland, Yeni Güney Galler ve Victoria'daki vaka sayılarında büyük patlamalar yaşandı.

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